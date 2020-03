COVID-19: Wizz Air stell sämtliche Flüge von/nach Wien ein

Passagiere mit Buchungen, die von dieser Änderung betroffen sind, werden automatisch per E-Mail informiert, falls die Kunden direkt auf wizzair.com oder über die Handy-App der Fluggesellschaft gebucht haben. 120 Prozent des ursprünglichen Tarifs werden automatisch auf das WIZZ-Konto des Kunden hochgeladen, wobei dieser Betrag 24 Monate lang für den Kauf von Wizz Air-Produkten und -dienstleistungen verwendet werden kann. Der Fluggast kann sich für eine Rückerstattung in bar entscheiden - was länger dauern kann - und wird in einer separaten E-Mail über die notwendigen Schritte für eine Banküberweisung oder eine Überweisung auf ein Bankkonto informiert. In diesem Fall haben Kunden nur Anspruch auf 100 Prozent des ursprünglichen Flugpreises, teilte die Airline mit.

Passagiere, die ihre Buchungen über Reisebüros - einschließlich Online-Reisebüros - vorgenommen haben, sollten sich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, bei dem sie ihre Tickets gekauft haben.

Obwohl es außerhalb des Einflussbereichs von Wizz Air liegt, entschuldigt sich die Fluggesellschaft für die Unannehmlichkeiten, die die Reiseverbote verursacht haben könnten, und versichert, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Passagiere und der Besatzung die oberste Priorität der Fluggesellschaft bleiben.



Über Wizz Air

Wizz Air bietet mehr als 700 Strecken von 25 Stützpunkten aus an und verbindet 155 Ziele in 45 Ländern. Die Airline betreibt eine reine Airbus-Flotte von 121 Flugzeugen. Die A320 sind mit 180 Sitzen, die A321 mit 230 Sitzen und die A321neo mit 239 Sitzen ausgestattet.

