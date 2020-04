Lufthansa dementiert NZZ-Bericht: Keine Drehkreuz-Änderung für Flughafen Wien geplant

AUA-Konzernmutter bezeichnet Bericht der "NZZ am Sonntag" als "reine Spekulation".

Die AUA-Mutter Lufthansa hat am Sonntagabend bestritten, dass erwogen werde, den Flughafen Wien nicht länger als Drehkreuz zu nutzen, wie das die Schweizer Zeitung "NZZ am Sonntag" zuvor berichtet hatte. "Es gibt überhaupt keine Planung für eine Änderung in der Drehkreuz-Logik für die Zeit nach der Corona-Krise", erklärte Lufthansa-Konzernkommunikationschef Andreas Bartels gegenüber der "Austria Presse Agenturt".

"Was Sie da lesen, ist reine Spekulation", unterstreich Bartels.

Die Herkunft der Information könne er sich nicht erklären. Er, so Bartels, wisse nämlich, was der Stand der Dinge im Lufthansa-Konzern zu diesem Thema sei. Denn er nehme selbst an den Sitzungen des Vorstandes teil.

(red)