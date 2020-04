Exklusive Einblicke: Der "Freilufthangar" Wien Schwechat aus der Luft gesehen

Rund drei Wochen ist es her, dass die rot-weiß-rote Lufthansa-Tochter Austrian Airlines wegen der ausufernden COVID-19-Pandemie die vollständige Einstellung des regulären Flugbetriebs verkündete - wir berichteten. Doch schon in den zwei Wochen davor hatte sich der Flughafen Wien Schwechat sukzessive in einen riesigen Freilufthangar verwandelt. AUA, LaudaMotion, Ryanair, LEVEL und Wizz Air legten zusammen Dutzende Flugzeuge still, weil immer weniger Destinationen angesteuert werden konnten oder durften. Der Bravo-Block und der Kilo-Block sind mittlerweile völlig zugeparkt, aber auch an einigen "Finger-Gates" stehen Flugzeuge, für die es aktuell keine Verwendung mehr gibt. Ein Ende der Situation ist derzeit nicht abzusehen, verkündete die AUA doch erst kürzlich, den regulären Flugbetrieb bis mindestens 3. Mai - also einen weiteren Monat lang - auszusetzen. Vor zehn Jahren übrigens hatte sich der Flughafen Wien wegen der Aschewolke eines isländischen Vulkans schon einmal in einen Flugzeugparkplatz verwandelt. Zu unserer damaligen Fotostrecke gelangen Sie hier.

Aktuell präsentieren wir Ihnen nachfolgend einige Aufnahmen von Fred Kroissenbrunner:

Der heimische Flagcarrier Austrian Airlines hält aktuell elf Flugzeuge - darunter vier Boeing 777 und zwei Boeing 767 - für Sonderfrachtflüge sowie Repatriierungsmissionen flugbereit - wir berichteten.

(red)