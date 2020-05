A320 von Pakistan International abgestürzt

Flug Pk 8303 kam aus Lahore und setzte in Karachi zur Landung an. An Bord befanden sich laut Angaben der Fluggesellschaft 90 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Den ersten Anflug brachen die Piloten aufgrund von Fahrwerksproblemen ab und leiteten ein Durchstartmanöver ein.

Während des zweiten Anfluges erklärten die Piloten eine Luftnotlage und meldeten, dass beide Triebwerke ausgefallen seien. Kurz darauf stürzte die Maschine in ein Wohngebiet und ging in Flammen auf.

Noch liegen keine Informationen betreffend Überlebende oder Todesopfer vor. Die Rettungsarbeiten sind in vollem Gange.

(red)