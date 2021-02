PA-34 stürzt bei schlechtem Wetter in den Bodensee - Pilot überlebt

Gestern Mittag befand sich die zweimotorige PA-34 mit der Kennung T7-RAR im Anflug auf den Flughafen Altenrhein. Gestartet war das Flugzeug in Locarno. Kurz vor der Landung verschwand die Maschine vom Radarschirm der Flugsicherung, weshalb Alarm ausgelöst wurde. Wenig später konnten Einsatzkräfte den Piloten, einen 70-jährigen in der Schweiz lebenden Deutschen, lebend bergen - die Maschine war in den Bodensee gestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar, allerdings herrschten zum Zeitpunkt des Absturzes schlechte Wetterbedingungen. Schweizer Medien zitierten Flughafen-Chef Thomas Krutzler, wonach andere Piloten ihre Starts bzw. Landungen in Altenrhein aufgrund des schlechten Wetters abgesagt hätten.

2006 hatte der Pilot mit dem gleichen Flugzeug - damals noch unter der Kennung HB-LOG registriert - schon einmal für einen Zwischenfall gesorgt. Wegen des - wie die Ermittler später feststellten - mangelhaften technischen Zustandes des Flugzeuges waren etliche Instrumente und der Funk ausgefallen, sodass die Schweizer Luftwaffe aufstieg, den Havaristen abfing und bis zur Landung eskortierte.

Anschließend ließ der Pilot das Flugzeug offensichtlich aus dem Schweizer Luftfahrtregister (HB) streichen und registrierte es unter der Flagge von San Marino (T7) neu.

Unfallermittler der SUST haben ihre Arbeit aufgenommen.

(red)