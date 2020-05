WKO unterschreibt Laudamotion-Vereinbarung

Aus einem E-Mail von Joint CEO Andreas Gruber und David O'Brien an die Laudamotion-Belegschaft geht ein Schritt in Richtung Einigung hervor.

In dem Schreiben wird den Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Wirtschaftskammer die Arbeitnehmervereinbarungen gestern unterschrieben und nun an die Gewerkschaft vida weitergeleitet hat.

Bislang hätten, so Laudamotion, 95 % der Piloten und 70 % der Flugbegleiter den neuen Vereinbarungen zugestimmt.

"Was nun noch übrigbleibt, um eure Jobs und unsere Wiener A320-Basis zu erhalten, ist die Unterschrift der Gewerkschaft vida vor dem 21. Mai", so Gruber und O'Brien in dem Austrian Wings vorliegenden Dokument.

(red Aig)