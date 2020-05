LaudaMotion fliegt künftig wohl nur im Wetlease

Austro-irisches Management der Ryanair-Marke LaudaMotion ist pessimistisch, was die Zukunft anbelangt.

Nach dem Aus für die Wiener Basis des Ryanair-Labels LaudaMotion (wir berichteten) ist das austro-irische Management des umstrittenen Billigfliegers generell pessimistisch, was die Zukunft anbelangt. In einem Schreiben an die Belegschaft werden Zweifel gehegt, ob LaudaMotion die aktuelle Corona-Krise überhaupt überleben wird. Falls doch, dann sei die Zukunft des Unternehmens höchstwahrscheinlich, die eines "Wetelase-Operators" - wohl für die Mutter Ryanair.

Zudem sei die geplante Beschaffung weiterer Flugzeuge ausgesetzt worden, die Zahl der A320 auf allen Basen sei mit maximal 30 limitiert worden.

(red)