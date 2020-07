Flughafen Wien bietet Corona-Tests nun auch am Wochenende an

Kritik an hohen Preisen der Tests - 190 Euro werden fällig, am Flughafen Frankfurt kostet Test nur 60 Euro.

Der Flughafen Wien erweitert sein Corona PCR-Testangebot nun auch auf das Wochenende, um der schrittweisen Zunahme des Passagierverkehrs Rechnung zu tragen. Konkret werden die Tests nun auch am Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr im Vienna Airport Health Center im Office Park 3 am Flughafen Wien angeboten. Von Montag bis Freitag sind die Tests von 9.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Flughafen Wien unter www.viennaairport.com/coronatest zu finden.

Kritik an "Apothekerpreisen"

Bereits von Anfang an gab es Kritik an den unverhältnismäßig hohen Preisen für die PCR-Tests am Flughafen Wien. Während entsprechende Tests am Flughafen Frankfurt zwischen 59 Euro (bis zu sechs Stunden Wartezeit auf das Ergebnis) und 139 Euro (maximal zwei Stunden Wartezeit auf das Ergebnis kosten), werden vom verantwortlichen Anbieter am Flughafen Wien 190 Euro verlangt.

Eine Stellungnahme zu dieser gravierenden Preisdifferenz ist angefragt.

(red / VIE)