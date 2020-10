Corona: Flughafen Wien setzt auf Schnelltests

Um die angeschlagene Reisebranche wieder in Schwung zu bringen, setzt man am Flughafen Wien schon bald auf Corona-Schnelltests. Derzeit läuft ein Testbetrieb des Flughafens gemeinsam mit dem wichtigsten Kunden am Standort, der Austrian Airlines.

Wenn alles erfolgreich läuft, wollen Airport und AUA ihren Passagieren den so genannten Antigentest schon bald in der Praxis, direkt beim Check-In anbieten. Das Ergebnis soll in 10 bis 15 Minuten vorliegen, der Test für den Passagier kostenlos sein.

(red)