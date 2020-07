Griechische Polizei verhindert illegale Migration auf Flughäfen

Der griechischen Polizei ist auf den Flughäfen mehrerer Urlaubsinseln ein Schlag gegen die internationale Schleppermafia gelungen. Schlepper versuchten nämlich, Familien mit Kindern, die sie mit gefälschten österreichischen Pässen ausgestattet hatten, als Touristen getarnt, nach Österreich oder Deutschland zu bringen.

"Alleine in Kefalonia versuchten an nur einem Tag 20 Flüchtlinge, in Flieger nach Österreich und Deutschland zu kommen. Allesamt Familien mit Kindern", zitierte der Journalist Klaus Loibnegger in einem Bericht für das Portal "krone.at" einen Polizeisprecher.

Gleichzeitig hätten die Beamten auch auf dem Flughafen von Zakynthos 20 Syrer und Iraker, die sich mit gefälschten Pässen als Touristen getarnt hatten, geschnappt, heißt es.

(red)