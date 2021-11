Turkish Airlines an illegaler Migration beteiligt?

Auffällig häufig fliegen Maschinen der teilstaatlichen Turkish Airlines in diesen Tagen in die weißrussische Hauptstadt Minsk. Manche Beobachter vermuten, dass sich an Bord zumindest zum Teil Menschen befinden, die später als illegale Migranten über Polen in die EU einreisen wollen.

So hatte beispielsweise eine große deutsche Zeitung berichtet, dass "die Türkei mit Hilfe der halbstaatlichen Turkish Airlines Migranten gezielt nach Weißrussland einfliege, um so den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu unterstützen". Dieser erhöht wegen der Sanktionen, die nach der staatlichen Entführung einer Ryanair-Maschine durch Weißrussland im Sommer gegen das Land verhängt worden sind, seit Monaten den Druck auf die EU, indem er Migranten nach Weißrussland einreisen lässt, die ihrerseits dann, zum Teil unter Anwendung massiver Gewalt, versuchen, über Polen illegal in die EU zu kommen.

Turkish Airlines wies die Vorwürfe vehement zurück. Allerdings hatte der türkische Diktator Erdogan, der das Land autoritär-islamistisch führt, der EU bereits wiederholt gedroht, einen Ansturm illegaler Migranten auf die EU loszulassen.

(red)