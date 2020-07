In Kürze auf Ö1: „Harte Landung“.

Die Jahre des Wachstums sind vorbei – kaum eine andere Branche wurde so früh und so hart von der Corona-Krise getroffen wie die Luftfahrt, und nach Einschätzung von Experten wird auch kaum eine andere Branche so lange darunter leiden. Das Wirtschaftsmagazin "Saldo" befasst sich heute um 09:42 Uhr auf "Ö1" mit dem Thema.