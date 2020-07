Lufthansa erweitert touristisches Angebot um zwei Sonnenziele auf den Kanaren

Zum Start der hessischen Herbstferien bietet Lufthansa aus Frankfurt zwei neue touristische Sonnenziele an: Gran Canaria und Teneriffa. Die kanarischen Inseln sind besonders in den Herbst- und Winterferien aufgrund ihrer idealen klimatischen Bedingungen beliebte Urlaubziele. Die Temperaturen sind bis in den Winter angenehm warm.

Ab Samstag, dem 3. Oktober 2020, fliegt Lufthansa unter der Flugnummer LH1500/1501 nach Teneriffa und unter der Flugnummer LH1502/1503 Gran Canaria an. Die Flüge auf die spanischen Kanaren finden jeweils samstags und sonntags mit einem Airbus der A320-Familie statt. Die Flüge sind von jetzt an buchbar. Die Preise für Buchungen in Deutschland beginnen jeweils bei 129 Euro für Hin- und Rückflug beziehungsweise 79 Euro für den einfachen Flug.

Sommerflugplan (3. - 24. Oktober 2020), jeweils Lokalzeit:

LH 1502 FRA 09:30 – 13:10 LPA

LH 1503 LPA 14:10 – 19:40 FRA

LH 1500 FRA 09:30 – 13:30 TFS

LH 1501 TFS 14:30 – 20:05 FRA



Winterflugplan (25. Oktober - 27. März 2020), jeweils Lokalzeit:

LH 1502 FRA 09:30 – 13:10 LPA

LH 1503 LPA 14:10 – 19:50 FRA

LH 1500 FRA 09:15 – 13:15 TFS

LH 1501 TFS 14:15 – 20:00 FRA

(red / LH)