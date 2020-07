Umfrage: EVA AIR viertbeste internationale Airline weltweit

Die Leser der Fachzeitschrift „Travel + Leisure" wählten EVA AIR zu den Top-10 International Airlines der alljährlichen Umfrage „World's Best Awards". Basierend auf persönlichen Reiseerfahrungen wurden die Teilnehmer eingeladen, Fluggesellschaften hinsichtlich Kabinenkomfort, Boden- und Borddienst, Essen und Preis-Leistungs-Verhältnis zu bewerten. EVA AIR konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz von 5 auf 4 verbessern. Besonders gelobt wurden das Service, das Essen und die Premium Economy Sitze der privaten taiwanesischen Fluggesellschaft, teilte die Airline mit.

"Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von Passagieren auf der ganzen Welt", sagte EVA AIR-Präsident Clay Sun. „Wir versuchen immer wieder, herausragende Leistungen zu erbringen, die die Erwartungen unserer Fluggäste übertreffen. Während wir nun daran arbeiten, die Auswirkungen von COVID-19 auf unsere eigenen Betriebe und die gesamte Branche weltweit in den Griff zu bekommen, tun wir gleichzeitig auch unser Bestes, um das Basisservice zu den meisten unserer Hauptziele aufrechtzuerhalten. Wir achten weiterhin sorgfältig auf Details, während wir die Dienstleistungen vereinfachen und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Wir sterilisieren unsere Kabinen gründlich und befolgen strenge Protokolle, um die Gesundheit unserer Passagiere zu schützen, damit sie sicher sein können, wenn sie mit uns fliegen."

"Travel + Leisure" führte seine jährliche Umfrage zwischen 4. November 2019 und 2. März 2020 durch. Leser und Leserinnen wurden eingeladen, via Magazin, Tablet-Ausgaben, Newsletter, soziale Medien und unter www.travelandleisure.com mitzumachen. Eine Mindestanzahl von Antworten war erforderlich, damit ein teilnehmendes Unternehmen in die Rangliste der weltbesten Auszeichnungen aufgenommen werden konnte. Neben Fluggesellschaften wurde auch über Flughäfen, Autovermietungen, Städte, Kreuzfahrtschiffe, Spas, Hotels, Inseln, Reiseveranstalter und Safari-Betreiber abgestimmt.

In der Reihenfolge des Rankings von "Travel + Leisure" sind Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, EVA AIR, ANA, Air New Zealand, Japan Airlines, La Compagnie, Cathay Pacific Airways und Virgin Atlantic Airways die Top 10 der besten internationalen Fluggesellschaften der Welt 2020.

Die hohen Standards von EVA AIR in Bezug auf Sicherheit, Service und Kabinenkomfort werden jedes Jahr von unterschiedlichen Branchenorganisationen gelobt. So wurde die Airline von AirlineRatings.com als 8. unter den Top-20-Fluggesellschaften der Welt und als 3. unter den Top 20 der sichersten Fluggesellschaften der Welt, von TripAdvisor als 3. unter den besten Fluggesellschaften der Welt sowie als 9. in der jährlichen JACDEC Airline Safety Rankings ausgezeichnet. Zudem ist EVA AIR seit 2016 eine der nur zehn Airlines weltweit, die die begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen erhalten hat.

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und bedient mit ihrer Flotte von über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika).

