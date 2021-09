EVA AIR klettert auf Platz 3 der besten internationalen Fluggesellschaften der Welt

Das Abschneiden von EVA AIR zeigt, dass das Unternehmen weiterhin denselben hochwertigen Service bietet, den Passagiere aus aller Welt sehr schätzen. Die Ergebnisse der Umfrage sind auf der Website von Travel + Leisure verfügbar: www.travelandleisure.com unterstreicht man bei der Qualitätsairline voller Stolz.

"Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die uns unsere Passagiere entgegenbringen. Auch wenn COVID-19 die globale Luftfahrtindustrie in einer noch nie dagewesenen Weise beeinflusst, die auch den Flugverkehr völlig verändert, werden wir nie aufhören, alles zu tun, um unseren Passagieren den bestmöglichen Service zu bieten", sagte EVA AIR-Präsident Clay Sun. "Wir haben hart gearbeitet, die Basisverbindungen zu den meisten unserer wichtigsten Ziele aufrechtzuerhalten und achten stets auf die kleinsten Details, selbst wenn wir unsere Dienste vereinfachen und strenge COVID-19-Präventionsmaßnahmen einhalten müssen. Wir setzen nun neue Technologien ein, vor allem in Richtung eines automatisierten, papierlosen Services, das auch nach der Pandemie von Vorteil sein wird."

Das Magazin „Travel + Leisure“ bittet seine Leser und Leserinnen alljährlich, ihre Reiseerfahrungen mit Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotels, Städten, Inseln und mehr in einer Umfrage zu bewerten, die mit den "World's Best Awards" ihren Höhepunkt findet. In diesem Jahr fand die Umfrage vom 11. Januar bis 10. Mai statt und war über die Print- und Tablet-Ausgaben, Newsletter, soziale Medien und auf der Website des Magazins verfügbar. Marketing & Research Resources, Inc. (M&RR) betreute, überwachte und sicherte die Umfrageseite sowie die Erfassung und Auswertung der Antworten. In der Reihenfolge ihrer Platzierung sind die "World's Best Top-10 International Airlines 2021" von „Travel + Leisure“: Singapore Airlines, Qatar Airways, EVA AIR, Emirates, La Compagnie, Turkish Airlines, Japan Airlines, Virgin Atlantic Airways, Korean Air und Air New Zealand.

Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, führte EVA AIR neue Funktionen und Services ein, um Flugreisen für ihre Passagiere bequemer zu machen, ihnen Zeit am Flughafen zu sparen und persönliche Kontakte zu minimieren. Es wurde ein automatisierter Online-Check-in eingeführt sowie der Boarding-Prozess überarbeitet, um Staus an den Gates und an Bord zu vermeiden, während die Passagiere ihr Gepäck verstauen und ihre Plätze einnehmen. Außerdem arbeitet EVA AIR derzeit mit Affinidi, AOKpass und IATA Travel Pass an Pilotprogrammen, bei denen Apps zur Erfassung und Überprüfung der Gesundheitsdaten und PCR-Testergebnisse der Fluggäste eingesetzt werden. Diese Apps machen es den Passagieren auch leicht, die neuesten Aktualisierungen der Reise- und Einreisebestimmungen zu überprüfen.

Die hohen Standards von EVA AIR in Bezug auf Service, Kabinenkomfort, Sicherheit und jetzt auch auf COVID-19-Präventionsmaßnahmen werden von Branchenorganisationen wiederholt gelobt. EVA AIR wurde von AirlineRatings.com als 9. unter den 20 besten Fluggesellschaften der Welt, als 6. unter den sichersten Fluggesellschaften der Welt für 2021 und als eine der 20 besten COVID-19-konformen Fluggesellschaften der Welt ausgezeichnet ebenso wie von TripAdvisor als dritte unter den besten Airlines der Welt. Im jährlichen JACDEC Airline Safety Ranking erreichte EVA AIR heuer Platz 9 als eine der sichersten Airlines weltweit.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Reisende, die an der weltweiten Umfrage von SKYTRAX teilgenommen haben, wählten EVA AIR auch zur Nummer eins bei "Sauberste Flugzeugkabinen der Welt" und bei "Bestes Economy Class Airline Catering". TripAdvisor zeichnete sie im Vorjahr als Drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den vierten Platz wählten.

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / Br)