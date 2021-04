EVA AIR und EGAS erhalten IATA CEIV Pharma-Zertifizierungen

EVA AIR und Evergreen Airline Services Corp. (EGAS) haben beide die Zertifizierung durch das "Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics" (CEIV Pharma; Kompetenzzentrum für unabhängige Prüfer in der Pharmalogistik) der International Air Transport Association (IATA) erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt die höchsten Standards in der Kühlkette von EVA AIR und EGAS im Luft- und Bodenservice am Taoyuan International Airport (TPE). Sie anerkennt EVA AIR auch als eine der wenigen Fluggesellschaften weltweit, die die Zertifizierung für Luft- und Bodenabfertigung gleichzeitig erhalten haben, was ihre Position als einer der weltweit führenden „One-Stop-Cold-Chain-Carrier" für pharmazeutische Produkte stärkt.