Wizz Air kündigt weitere Expansion in Großbritannien mit neuer Basis in Gatwick an

Wizz Air kündigte eine neue Basis am Flughafen Gatwick an, welche neben London Luton und der gerade angekündigten Basis in Doncaster Sheffield, die dritte Basis von Wizz Air UK, der in Großbritannien registrierten und ansässigen Fluggesellschaft der Gruppe, sein wird. Die Fluggesellschaft wird dem Drehkreuz im Süden Londons einen Airbus A321 stationieren und ab 22. Oktober 2020 vier neue Strecken zu Freizeitzielen in Griechenland, Italien, Spanien und Malta eröffnen.



Wizz Air begann 2016 von Gatwick zu fliegen und hat seither fast 1 Million Passagiere befördert. Mit der Gründung einer neuen Basis in Gatwick wird Wizz Air den Passagieren noch erschwinglichere Reisemöglichkeiten bieten. Auf den neuen Strecken zu beliebten Urlaubszielen wie Athen (Griechenland), Neapel (Italien), Lanzarote (Spanien) und Malta (Malta) werden für den Rest des Jahres 450.000 Sitze angeboten.

Diese Ankündigung folgt auf die jüngste Erweiterung in Doncaster Sheffield, Wizz Air's erster Regionalbasis, wo die Fluggesellschaft im Oktober 2020 einen Airbus A321 stationieren und sieben neue Strecken zu Zielen wie Alicante, Malaga, Larnaca, Faro, Lublin, Kosice und Suceava eröffnen wird.

Die Aufnahme dieser neuen Strecken von Gatwick und Doncaster Sheffield stellt ein bedeutendes Wachstum des britischen Streckennetzes von Wizz Air dar, da die Fluggesellschaft nun 119 Strecken zu 69 Zielen von 11 britischen Flughäfen aus bedient. Die Schaffung dieser beiden neuen Wizz Air UK-Basen folgt auch auf eine Zeit des schnellen Wachstums im gesamten Wizz Air-Netzwerk, mit der kürzlichen Ankündigung neuer WIZZ-Basen in Doncaster Sheffield, Bacău, Dortmund, Lviv, Larnaca, Mailand-Malpensa, Tirana, Sankt Petersburg und dem Start von über 200 neuen Routen im gesamten Netzwerk seit April 2020.

Wizz Air hat mit der Entwicklung eines neuen, sicheren Flugmodells eine Vorreiterrolle beim Neustart der Branche übernommen, mit der Einführung verbesserter Hygienemaßnahmen zum Schutz von Passagieren und Besatzung. Während die HEPA-Filter aller Wizz Air-Flugzeuge bereits 99,7 Prozent der Viren und Bakterien aus der Luft filtern, unterstützen die neuen Maßnahmen von Wizz Air wie Abstandhalten sowie eine online Tätigung aller Einkäufe um den physischen Kontakt zu minimieren, dass sich Passagiere sicher und wohl fühlen, wie es in einer Presseerklärung heißt.

(red / W6)