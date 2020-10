Mit Wizz Air nonstop von Deutschland nach Klausenburg

Insgesamt sieben neue Flüge pro Woche wird Wizz Air ab 1. Juni 2021 in die Stadt anbieten. So startet an diesem Tag die neue Verbindung vom Airport Karlsruhe/Baden Baden in die mit rund 320.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Rumäniens, die im Herzen von Siebenbürgen liegt. Drei Flüge pro Woche – Dienstag, Donnerstag und Samstag – sind geplant. Am 2. Juni erfolgt der Startschuss der neuen Verbindung von Hamburg nach Klausenburg. Stets am Mittwoch und am Sonntag verbindet ein Airbus A320 die Hansestadt mit Siebenbürgen. Ebenfalls neu ist die Strecke Köln-Klausenburg. Ab 4. Juni geht es jeweils am Montag und am Freitag nach Rumänien. Wizzair-Flüge nach Klausenburg gibt es bereits ab Dortmund, Frankfurt Hahn, Memmingen, Nürnberg und Berlin.

Traditionell bestehen zwischen Siebenbürgen und Deutschland vielfältige Beziehungen. „So können wir nicht nur Menschen, die ihre Arbeits- und Studienplätze in Deutschland erreichen wollen, eine schnelle und preisgünstige Reisemöglichkeit anbieten, sondern ermöglichen auch Besuche bei Freunden und Verwandten in beiden Ländern“, erklärt Wizz Air Pressesprecher Andras Rado. Siebenbürgen, auch bekannt als Transsilvanien, bietet obendrein Touristen eine Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten zwischen Wäldern und Burgen.

Wizz Air setzt umfangreiche Hygiene-Maßnahmen zum Schutz von Passagieren und Crews um. Selbstverständlich tragen Crew und Passagiere während des Flugs Gesichtsmasken. Das Kabinenpersonal benutzt zudem Handschuhe. Die Flugzeuge werden täglich einem Antiviren-Programm nach höchstem Industrie-Standard unterzogen und jede Nacht desinfiziert. Umbuchungen sind mit WIZZ Flex jederzeit möglich.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover, Frankfurt, Bremen und Leipzig.

(red / W6)