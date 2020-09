Wizz Air kündigt neue Basis in Catania an

Wizz Air gab die Eröffnung ihrer Basis in Catania (Italien) bekannt. Die Fluggesellschaft wird im Oktober 2020 zwei Airbus A321-Flugzeuge am Flughafen Catania stationieren. Neben der Einrichtung der neuen Basis und als Ergänzung zu den bereits bestehenden 15 Strecken kündigte Wizz Air fünf neue Verbindungen nach Rom Fiumicino, Bologna, Venedig, Memmingen (München West) und London Luton ab Catania sowie eine neue Strecke von Mailand Malpensa nach Bari ab Oktober 2020 an.