Emirates fliegt wieder nach Mauritius, Johannesburg, Kapstadt, Durban, und Harare

Emirates erweitert das internationale Streckennetz in den kommenden Tagen mit der Wiederaufnahme von Linienflügen nach Johannesburg (ab 1. Oktober), Kapstadt (ab 1. Oktober), Durban (ab 4. Oktober) und Harare in Simbabwe (ab 1. Oktober) sowie Mauritius (ab 3. Oktober). So verbindet die Fluggesellschaft ihr Drehkreuz Dubai ab Anfang Oktober wieder mit 92 Destinationen weltweit. Die Gesamtzahl der von der Airline in Afrika bedienten Ziele erhöht sich damit auf 19. Dabei hat die Sicherheit der Kunden, Besatzungen und Gemeinden, die weltweit bedient werden, für Emirates weiterhin stets oberste Priorität, wie die Airline in einer Aussendung bekannt gab.