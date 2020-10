Emirates transportiert mehr als 160 Tonnen Hilfsgüter nach Beirut

Mehr als einen Monat, nachdem die Explosionen in Beirut die Hauptstadt des Libanons schwer getroffen haben, leistet Emirates weiterhin einen wichtigen Beitrag dazu, die Stadt mit wichtigen humanitären Gütern zu versorgen, um die Wiederaufbaubemühungen vor Ort zu unterstützen. Emirates-Kunden aus aller Welt spenden weiterhin in Form von Bargeld oder Skywards-Meilen und ermöglichen es damit Emirates SkyCargo, die Kapazitäten für lebenswichtige Lufttransporte in den Libanon zu erhöhen. Das teilte das Unternehmen jetzt in einer Aussendung mit.

Mehr als 12.000 Spenden aus 140 Ländern sind in Form von Bargeld oder Skywards-Meilen über das Portal der Emirates Airline Foundation sowie über die Emirates-Website eingegangen.



Emirates Skywards-Mitglieder demonstrierten durch individuelle Beiträge von nahezu 250.000 Meilen ihre überwältigende Großzügigkeit und ihr Engagement für die Katastrophenhilfe in Beirut, die in den kommenden zwei Monaten in Form von aktiver Unterstützung durch die Airline beim Wiederaufbau vor Ort fließen wird. Insgesamt wurden bisher mehr als 120 Millionen Meilen von Emirates Skywards-Mitgliedern gespendet.



Durch die Spenden konnten humanitären Organisationen Frachtkapazitäten zur Verfügung gestellt werden, um medizinische Ausrüstung und Vorräte, Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter über Emirates SkyCargo direkt nach Beirut zu transportieren. Darüber hinaus leistet Emirates SkyCargo einen weiteren Beitrag, indem für genehmigte Sendungen eine Ermäßigung von 20 Prozent auf Luftfrachttransportgebühren gewährt werden.



Seit dem 13. August hat Emirates SkyCargo 160.000 Kilogramm medizinische Hilfsgüter und Nahrungsmittel nach Beirut gebracht und dabei mit lokalen und internationalen NGOs zusammengearbeitet, die den betroffenen Gemeinden Hilfe leisten. Weitere Flüge sind in Vorbereitung, um in den kommenden Wochen medizinisch notwenige Artikel, Lebensmittel, Kleidung, Schutzausrüstungen, Hygieneartikel und Veterinärbedarf nach Beirut zu fliegen.



Emirates fliegt seit fast 30 Jahren in den Libanon und bedient Beirut mit zwei täglichen Flügen. Die Airline ist stolz darauf, der Bevölkerung etwas zurückgeben zu können. Über die Emirates Airline Foundation unterstützt die Fluggesellschaft mehr als 30 humanitäre Projekte in 18 Ländern.

(red / EK)