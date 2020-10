Emirates Skywards feiert 20-jähriges Jubiläum

So wird fortlaufend in Skywards investiert, um Markenpartnerschaften zu stärken und innovative digitale Technologie zu nutzen. Das Ziel: Mitgliedern auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten zum Sammeln und Nutzen von Meilen zu bieten und dabei stets neue Anreize zu schaffen.



Von einer Million Mitglieder im Jahr 2005 auf 27 Millionen Mitglieder im Jahr 2020

Das im Jahr 2000 ins Leben gerufene Treueprogramm hat weltweit 27 Millionen Mitglieder. 32.000 der bereits im Jahr 2000 beigetretenen Gründungsmitglieder sind noch immer aktiv. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens bietet Emirates Skywards Mitgliedern doppelte Statusmeilen für jeden Flug, der bis zum 10. Dezember gebucht wird, für Reisen bis zum 31. März 2021. Gründungsmitglieder sammeln doppelte Statusmeilen und doppelte Skywards-Meilen für jeden Flug, der bis zum 10. Dezember gebucht wird, für Reisen bis zum 31. August 2021.



Mehr Flexibilität, Auswahl und Möglichkeiten zum Sammeln

Emirates Skywards hat in den vergangenen 20 Jahren die Vielfalt an teilnehmenden Partnern kontinuierlich erweitert, um neue, aufregende Angebote für Mitglieder zu schaffen. Das Treueprogramm zählt derzeit fast 200 Partner, darunter 16 Airline-Partner; mehr als 100 Hotelpartner; 33 Finanzpartner, 22 Einzelhandels- und Lifestyle-Partner sowie sieben Mietwagenpartner.



Das 2018 gestartete 'My Family'-Programm wurde ebenfalls erweitert: Familienmitglieder können nun bis zu 100 Prozent aller erworbenen Skywards-Meilen sammeln, und das nicht nur auf Flügen von Emirates - so können Kunden Prämien noch schneller als bisher einlösen.



Mitglieder können außerdem Meilen mit Emirates Skywards Hotels in über 400.000 Hotels an mehr als 900 Reisezielen weltweit sammeln - und bis zu 2.500 Bonusmeilen pro Nacht, wenn sie mit einer Emirates Skywards-Kreditkarte bezahlen.



Die Einführung personalisierter Angebote von Emirates Skywards, die in den Buchungsablauf integriert sind, ist ein branchenweit erstmaliger Treuevorteil, bei dem Mitglieder bei der direkten Buchung von Flügen über die Website und die Emirates-App bessere Cash+Miles-Tarife und ermäßigte Meilen-Upgrades erhalten. Diese exklusiven Angebote sind auf die Präferenzen jedes Mitglieds zugeschnitten und bieten enorme Möglichkeiten zur Einsparung von Reisekosten.



Verbesserte Customer Experience

Mit den vier Skywards-Apps - der Emirates App (Skywards ist darin integriert), Emirates Skywards Go (mit Kulinarik- und Freizeitangeboten in 160 Destinationen), Emirates Skywards Cabforce (Taxibuchungen in über 100 Städten in mehr als 25 Ländern) und Skywards Everyday (mit der Mitglieder beim Einkaufen in vielen Geschäften sowie bei anderen Dienstleistungen in den VAE sofort Meilen sammeln können) - stehen Kunden noch persönlichere Angebote zur Verfügung. Mitglieder können die Skywards Everyday App aus dem iOS App Store und dem Google Play Store herunterladen.



Weiterer Partner von Emirates Skywards ist die Dubai Mall: Mitglieder werden mit Skywards-Meilen belohnt, wenn sie in mehr als 1.300 Geschäften einkaufen, in mehr als 200 Geschäften speisen gehen und die vielzähligen Attraktionen in der größten Mall der Welt besuchen.



Zusicherung an Kunden während COVID-19

Angesichts der anhaltenden Reisebeschränkungen aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie bietet Emirates Skywards Mitgliedern in dieser schwierigen Zeit Sicherheit und Flexibilität.



Silber-, Gold- und Platin-Mitgliedern von Emirates Skywards wurde die Gültigkeitsdauer ihrer Stufe verlängert, sodass ihr derzeitiger Status weitere 12 Monate Gültigkeit behält.



Das Treueprogramm hat auch die Gültigkeit aller Skywards-Meilen, die von April 2020 bis zum 31. März 2021 ihre Gültigkeit verloren hätten, verlängert: Mitglieder können ihre Meilen so bis zu 11 Monate länger einlösen.

(red / EK)