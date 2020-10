Ryanair Austria (LaudaMotion) drohen weitere Kürzungen in Wien

Nur noch wenige Ryanair-Jets in Lauda-Farben könnten ab Wien starten.

Vollmundig waren in der Vergangenheit die Ankündigungen von Ryanair betreffend das Angebot ihrer - kürzlich von Österreich nach Malta ausgelagerten - Marke LaudaMotion ab Wien. Doch angesichts der Coronakrise und eines enorm starken Wettbewerbes am Flughafen Wien, wird das Angebot im Winterflugplan nun noch kleiner ausfallen als bisher geplant.

Hätten bisher zehn A320 von Ryanair (tragen die Farben von LaudaMotion) ab Wien starten sollen, könnte diese Zahl nun deutlich schrumpfen. Wie das Management in einem Schreiben an die Piloten kundtat, werde die wirtschaftliche Umsetzbarkeit des bisher avisierten Flugplans angezweifelt. Kürzungen seien daher unausweichlich. Implizit wird in dem Schreiben auch eine mögliche Insolvenz angedeutet, die es abzuwenden gelte.

(red)