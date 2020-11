Corona: Flughafen Thessaloniki schließt, Ausgangssperren

Als Reaktion auf die stark steigende Zahl der Neuinfektion mit dem gefährlichen Coronavirus (bisher mehr als eine Million Tote weltweit), hat Griechenland ab heute, 6 Uhr einen Lockdown für den Großraum Thessaloniki beschlossen. Damit einher geht auch die Schließung des Flughafens der Stadt. Die Maßnahme gilt vorerst für 14 Tage, eine Verlängerung ist möglich.

"Es besteht eine extrem gefährliche Situation für die öffentliche Gesundheit“

Regierungssprecher Stelios Petsas

Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gilt eine generelle Ausgangssperre für die Bürger. Wer tagsüber sein Haus verlassen möchte, muss zuvor per SMS einen elektronischen Passierschein anfordern - sonst drohen hohe Geldstrafen. Anders als in Österreich sind beim griechischen Lockdown auch Gottesdienste explizit untersagt, da derartige Veranstaltungen in der Vergangenheit wiederholt zu "Superspreader-Events" wurden. Auch die meisten Geschäfte müssen schließen.

(red HP)