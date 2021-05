Lufthansa Technik betreut Boeing 737 MAX 8 der Flair Airlines

uy Borowski, Vice President Maintenance, Flair Airlines, sagt: "Wir freuen uns, dass wir die Unterstützung von Lufthansa Technik für den modernsten Flugzeugtyp sicherstellen konnten, den wir bei uns eingeführt haben. Die Zuverlässigkeit unserer Flotte ist für uns

besonders wichtig, da wir einen herausfordernden Plan zum Wachstum unserer Flotte haben."

"Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Partnerschaft mit Flair dadurch fortsetzen, auch ihre neueste Generation an Flugzeugen technisch zu betreuen. Lufthansa Technik hat MRO-Leistungen für den Flugzeugtyp 737 MAX 8 seit seiner Markteinführung angeboten," sagt Matthias Zimmermann, Director Corporate Sales USA & Canada, Lufthansa Technik.

Flair profitiert durch den Total Component Support TCS® Vertrag von einem individuellen Versorgungskonzept, das schnelle und kurze Transportwege möglich macht. Der neue Vertrag umfasst auch Unterstützungsleistungen für die Engine Related Components (ERC) der Flugzeuge. Die Komponentenversorgung der 737 MAX 8 Flotte wird sichergestellt durch Lagerbestände an den Standorten in Toronto und Calgary. Lufthansa Technik leistet bereits Komponentenversorgung für die Flugzeuge des Typs Boeing 737-800 von Flair und hat in der Vergangenheit auch Fahrwerke dieser Flugzeuge überholt.

(red / LH Technik)