Qatar auch 2021 mit flexiblen Tarifen wegen Corona

Die Fluggesellschaft bietet allen Kunden, die über qatarairways.com buchen, zudem langfristig die Möglichkeit, ihre Tickets gegen einen Reisegutschein mit 10% zusätzlichem Wert einzutauschen. Das Verfahren zum Anfordern eines Reisegutscheins ist schnell und einfach - Passagiere beantragen ihn online und erhalten den Gutschein innerhalb von 48 Stunden.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Aufgrund der durch COVID-19 verursachten Unterbrechung des weltweiten Reiseverkehrs, haben wir es unseren Kunden während des gesamten Jahres 2020 ermöglicht, ihre Reisen ohne zusätzliche Gebühren zu ändern. Während wir uns auf die Möglichkeiten freuen, im nächsten Jahr wieder zu reisen, wird Qatar Airways weiterhin unseren Passagieren unterstützend beiseite stehen und ihnen auch im Jahr 2021 als die Fluggesellschaft, auf die sie sich verlassen können, Flexibilität bieten."



Die nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar baut ihr Streckennetz weiter aus, welches derzeit über 100 Destinationen umfasst und bis März auf 126 erhöht wird. Durch die Aufstockung der Frequenzen zu den wichtigsten Drehkreuzen bietet Qatar Airways ihren Passagieren unübertroffene Verbindungs­möglichkeiten, die es ihnen leicht machen, ihre Reisedaten oder ihr Reiseziel zu ändern, wenn sie dies müssen. Qatar Airways verpflichtet sich auch weiterhin, Rückerstattungen für Passagiere zu leisten und hat seit März 2020 mehr als 1,65 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. In Deutschland gab es von März bis Oktober 2020 mehr als 100.000 Rückerstattungen, was einen Gesamterstattungswert von knapp 63 Millionen Euro ergibt.



Passagiere, die im Jahr 2021 mit Qatar Airways reisen, können während ihrer gesamten Reise ein Höchstmaß an Sicherheit erwarten. Zu den Sicherheitsmaßnahmen der Fluggesellschaft an Bord gehören die Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für das Kabinenpersonal sowie ein kostenloses Hygiene-Kit und Einweg-Gesichtsschutz für Passagiere.



Business-Class-Passagiere in Flugzeugen, die mit der Qsuite ausgestattet sind, können die verbesserte Privatsphäre genießen, die dieser preisgekrönte Business-Sitz bietet, einschließlich verschiebbarer Trennwände und der Möglichkeit, eine "Do Not Disturb (DND)"-Anzeige zu verwenden. Die Qsuite ist auf Flügen zu mehr als 30 Zielen verfügbar, darunter Frankfurt, Kuala Lumpur, London und New York. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und am HIA umgesetzt wurden, finden Sie unter qatarairways.com/safety.



*Daten- und Destinationsänderungen werden innerhalb der gleichen Buchungsklasse angeboten. Es gelten die Tarifregeln. Die vollständigen Bedingungen finden Sie unter qatarairways.com/Flexibility.

(red / QR)