Air Dolomiti: Neue Flugverbindung von München nach Dänemark

Air Dolomiti, die italienische Fluggesellschaft des Lufthansa-Konzerns, kündigt ab München ein neues Flugziel an. Ab dem kommenden 29. März 2021 verbinden drei Flüge pro Woche die deutsche Stadt mit dem dänischen Flughafen Aarhus, dem zweitwichtigsten nach Kopenhagen. Die Codeshare-Flüge mit Lufthansa, die montags, donnerstags und sonntags stattfinden, sind über die Website der Fluggesellschaft erhältlich, und fliegen zu den folgenden Uhrzeiten: Montag/Donnerstag MUC – AAR 11:00/12:45 Uhr AAR – MUC 13:25/15:10 Uhr Sonntag MUC – AAR 14:00/15:45 Uhr AAR - MUC 16:25/18:10 Uhr.

Darüber hinaus ist in den Sommermonaten eine Erhöhung der Flüge vorgesehen, um den Bedürfnissen der Sommersaison besser gerecht zu werden. Die Planung dieser Flüge ist Teil eines größeren Projekts, das Air Dolomiti in einer Wachstumsphase sieht, die hoffentlich trotz Gesundheitskrise weitergehen wird, wie es in einer Pressemeldung heißt. Das Drehkreuz München wird um eine neue Verbindung bereichert und kann seinen Passagieren dadurch ein weiteres Flugziel in Dänemark anbieten.

(red / Air Dolomiti)