Air Dolomiti erhält weitere Embraer-Jets

Mindestens zwei Embraer E195 gehen von der Lufthansa Cityline an die italienische Lufthansa Tochter Air Dolomiti. Damit wächst die Embraer-Flotte des Unternehmens auf 17 Maschinen an. Die Maschinen sollen noch in diesem Monat beziehungsweise im Mai eintreffen und auf den Flügen von/nach Frankfurt und München eingesetzt werden, verlautbarte die Fluglinie.

"Die Ankunft dieser Embraer ist eine große Bereicherung für uns. Die von Lufthansa City Line stammenden Flugzeuge sind ein Beweis für die Synergie innerhalb der Gruppe und zwischen unseren beiden Unternehmen, die schon immer dieselben Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Service für den Passagier geteilt haben“, sagt Air Dolomiti CEO Steffen Harbarth. Und weiter: "Zwei neue Flugzeuge symbolisieren nicht nur einen Aufschwung, sondern bedeuten auch neues Vertrauen für das Jahr 2022, von dem wir hoffen, dass es die Erholungsphase, die wir in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres erlebt haben, festigen wird."

