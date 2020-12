Covid-Schnelltests vor Weihnachten auch am Flughafen möglich

Wer noch schnell vor Weihnachten und den Feiertagen einen COVID-19-Test machen will, hat am Flughafen Wien ohne Voranmeldung die Möglichkeit dazu: Im Health Center Vienna Airport können täglich Antigen-Schnelltests und PCR-Tests ohne lange Wartezeiten gemacht werden. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 20.00 Uhr (letzte Registrierung um 19.00 Uhr). Auch am 24. Dezember sowie am 31. Dezember hat das Health Center von 7.00 bis 12.00 Uhr geöffnet (letzte Registrierung um 11.00 Uhr). Beim Antigen-Schnelltest liegt das Ergebnis in kurzer Zeit als ärztlicher Befund (in Deutsch und Englisch) vor. Beim PCR-Test wird das Ergebnis spätestens am Folgetag in Form eines ärztlichen Befundes übermittelt.