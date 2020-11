Corona: Bereits 100.000 PCR-Tests am Flughafen Wien

Die Zahl der PCR-Testungen am Flughafen Wien erreicht einen neuen Höchstwert: Mehr als 100.000 PCR-Tests wurden seit dem Start des Serviceangebots Anfang Mai bis Mitte November 2020 durchgeführt. In Spitzenzeiten wickelte der Airport etwa ein Zehntel aller PCR-Tests in Österreich ab. Die Nachfrage ist weiterhin hoch und das Health Center Vienna Airport steht dafür Montag bis Sonntag, 7:00 bis 20:00 Uhr zur Verfügung. Damit bietet der Flughafen Wien eine der wenigen PCR-Teststationen, die auch am Wochenende geöffnet sind. Für einen Weg aus der Krise ist laut Ansicht des Flughafenvorstandes aber mehr notwendig: Der Flughafen Wien fordert dringend eine europaweite Teststrategie und Vereinheitlichung der Reisebestimmungen.

„Mit dem Start unseres PCR-Testangebots im Mai 2020 war der Flughafen Wien europaweit Vorreiter und die Nachfrage ist seitdem ungebrochen hoch. Mit 100.000 PCR-Testungen seit Beginn des Angebots verzeichnet unser Health Center einen neuen Höchstwert. Damit tragen wir wesentlich zur frühzeitigen Erkennung von COVID-19-Infektionen bei und ermöglichen, dass im Rahmen der derzeitigen Reisebestimmungen notwendige Flugreisen sicher und gesund durchgeführt werden. Nach dem Lockdown brauchen Österreichs Wirtschaft und Tourismus wieder mehr Reisefreiheit und die Sicherheit, „Corona-frei“ reisen zu können. Dafür sind eine europaweite Teststrategie und Vereinheitlichung der Reisebestimmungen absolut notwendig, hier ist dringend mehr Initiative von der EU-Kommission gefordert. Die Initiative der österreichischen Bundesregierung zu großflächigen Tests sollte generell auch alle Flugreisenden umfassen. Dazu sind grundsätzlich Antigen-Schnelltests geeignet, deren Einsatz vor dem Besteigen des Flugzeugs bereits erfolgreich am Flughafen Wien getestet wurde. Denn ohne der Möglichkeit mit dem Flugzeug zu reisen drohen schwerwiegende Spätfolgen für Wirtschaft und Arbeitsplätze, denn ohne neue Aufträge geht den Betrieben in den kommenden Monaten die Arbeit aus – nicht nur in Österreich, sondern in allen EU-Staaten“, fordert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen AG.

Symbolbild - Foto: Austrian Wings Media Crew

7 Tage die Woche, schnell und für alle möglich: COVID-19 Test direkt am Flughafen Wien erledigen

PCR-Tests erleichtern jedenfalls das Reisen mit dem Flugzeug: Jeden Tag (auch am Wochenende) können all jene, die sich testen lassen möchten, wie auch Flugreisende, direkt im Health Center Vienna Airport des Flughafen Wien (Office Park 3) einen PCR-Test absolvieren. Geöffnet ist täglich von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, ohne lange Wartezeiten. Vor allem aber: Das Testergebnis wird schon binnen weniger Stunden per E-Mail übermittelt, jedoch spätestens am Folgetag.

Alle Informationen dazu sind auf der Homepage des Flughafen Wien unter www.viennaairport.com/coronatest zu finden.

(red / VIE)