Landeverbot für Maschinen aus Südafrika

Beginnend mit morgen dürfen in Österreich keine Flugzeuge aus Südafrika mehr landen. Damit soll die Ausbreitung einer in Südafrika entdeckten Mutation des gefährlichen Coronavirus eingedämmt werden. Sonntag Früh war noch eine Maschine der AUA aus Kapstadt auf dem Flughafen Wien gelandet. An Bord sollen sich laut einem Bericht des "Spiegel" auch deutsche Reisende befunden haben, die so das Einflugverbot von Maschinen aus Südafrika nach Deutschland umgangen haben.

Das Landeverbot gelte bis vorerst 10. Jänner.

(red)