Neues vom Flughafen Klagenfurt

Der Deutsche Nils Witt, seit Anfang 2020 Geschäftsführer für den kommerziellen Bereich in KLU, ist seit September 2020 alleiniger GF. Harald Stoutz, bis September 2020 GF Betrieb in KLU, hat sich innerhalb der Lilihill Group - Mehrheitseigentümer des Flughafens (74,9 Prozent) - verändert und ist nunmehr für die Immobilien-Entwicklung zuständig.

Durch die Schließung der AUA-Stationen an den Bundesländerflughäfen, Austrian Wings berichtete, ergibt sich auch für die 18 AUA Beschäftigten in Klagenfurt eine neue Situation. Ab 01. Jänner 2021 werden die bisher von der AUA erbrachten Leistungen im Ground Handling von der AVISAFE, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Kärntner Flughafen Betriebsges.m.b.H., durchgeführt. Somit wird auch nach einer Lösung für das AUA-Bodenpersonal gesucht.

Diesbezüglich gibt es seit Monaten intensive Gespräche mit dem AUA Management. Es wird angestrebt, so Geschäftsführer Witt, sämtlichen AUA-Beschäftigen im Rahmen des Betriebsüberganges ein Anbot zur Übernahme in die AVISAFE vorzulegen.

Witt: "Mir ist es ein Anliegen, die Jobs am Airport auch in schwierigen Zeiten zu sichern. Das Team der AUA in KLU gehört zur Flughafen Familie, ist größtenteils auch in Kärnten verwurzelt und soll nach Möglichkeit auch in KLU verbleiben. Diese Mitarbeiter werden zukünftig eine sehr wichtige Rolle für die angestrebten Verbesserungen der Dienstleistungen am Airport spielen", sagt Witt.

Bis Mitte Dezember soll feststehen, wie viele davon den Übergang zur AVISAFE annehmen und somit das KLU-Team verstärken werden. Lilihill hält am Ausbau des Flughafens und am Masterplan trotz Pandemie fest. Ob der Zeitplan halten wird ist fraglich. Ursprünglich sollten beide Hangars, die in den 1950er Jahren als Abfertigungsgebäude dienten, heuer bereits der Abrissbirne zum Opfer fallen, aber bis dato wurde erst einer geschleift.

Aktuell sind aufgrund des zweiten Lockdowns alle Linienverbindungen bis Mitte Dezember gecancelt. Danach sollte es wieder je einen Flug aus Wien (AUA) und Köln-Bonn (Eurowings) geben. Für Jänner 2021 konnte Transavia (B737) für zwei Charterflüge aus Rotterdam gewonnen werden.

Text: Franz Zussner, Austrian Wings