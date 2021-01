76 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Klagenfurt

Die weltweite Corona-Pandemie 2020 brachte die Passagier-und Flugzahlen in ganz Europa zum Einsturz. Airlines wie Airports jeder Größe sowie die gesamte Luftfahrtindustrieverzeichnen massive Verluste und Einbrüche in allen Geschäftssparten. Experten sind sich einig, dass eine Erholung der Branche Jahre dauern wird. Regionalflughäfen in ganz Europa trifft es besonders hart. Auch der Flughafen Klagenfurt bildet hier keine Ausnahme und meldet für 2020 einen Einbruch von 76 Prozent bei den Passagierzahlen.