EasyJet fliegt von Klagenfurt nach Berlin

EasyJet hat eine neue Verbindung zwischen Klagenfurt und Berlin-Tegel angekündigt. Ab dem 31. März 2020 haben Fluggäste aus Klagenfurt und Umgebung ganzjährig die Möglichkeit, mit EasyJet die deutsche Hauptstadt zu besuchen. Mit dem Start der Verbindung wird die Strecke zweimal wöchentlich bedient, sodass jeden Dienstag und Samstag die Maschinen vom Typ A320 in Richtung Berlin-Tegel abheben. Passagiere aus Klagenfurt und Umgebung können neben der Direktverbindung in die deutsche Hauptstadt auch das „Worldwide by easyJet“-Angebot am Flughafen Berlin-Tegel nutzen, was easyJet-Passagieren Umsteigeverbindungen zu anderen easyJet-Destinationen ermöglicht.

Die neue Verbindung ist Teil des Sommerflugplans für Österreich. Zusammen mit den angebotenen Strecken an den Flughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Wien fliegt EasyJet damit im Sommer zu insgesamt 26 Destinationen in ganz Europa. Die Website www.easyJet.com steht für Flugbuchungen oder weitere Informationen zur Verfügung.

Dienstag Samstag ab Berlin-Tegel 10:35 07:10 an Klagenfurt 12:05 08:40 ab Klagenfurt 12:45 09:20 an Berlin-Tegel 14:15 10:50 Ab 31. März 2020, alle Flugzeiten Ortszeiten, Änderungen vorbehalten

(red / KLU)