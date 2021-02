Dubai gründet Vaccine Logistics Alliance

Zur Unterstützung der COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihrer Bemühungen, zwei Milliarden Dosen COVID-19-Impfstoffe im Jahr 2021 gerecht zu verteilen, kombiniert die Dubai Vaccines Logistics Alliance das Know-how und die globale Reichweite der Fluggesellschaft Emirates mit dem globalen Netzwerk der Häfen- und Logistikbetriebe von DP World sowie der Infrastruktur der Flughäfen von Dubai und der International Humanitarian City, um Impfstoffe weltweit zu verteilen. Die Verteilung wird sich insbesondere auf Schwellenländer konzentrieren, in denen die Bevölkerung von der Pandemie stark betroffen ist und der Transport und die Logistik von Medikamenten eine besondere Herausforderung darstellen.



Die Allianz arbeitet mit einem weiten Kreis von Interessengruppen zusammen, darunter Pharmahersteller, Spediteure, Regierungsbehörden und andere Stellen für den Transport von Impfstoffen.



Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Präsident der Dubai Civil Aviation Authority, Chairman der Dubai Airports und Chairman und Chief Executive der Emirates Airline und Group sagte: „Wir stehen derzeit an der Schwelle eines historischen Moments mit der Einführung von Impfstoffen zur Bekämpfung von COVID-19, einer Pandemie, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Die VAE sind weltweit führend bei der Einführung des Impfstoffs. Im Einklang mit der Vision von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, eine globale Lösung für das Wohlergehen von Gemeinschaften zu ermöglichen, bringt die Dubai Vaccine Logistics Alliance wichtige Organisationen zusammen, um den weltweiten Transport dringend benötigter Impfstoffe über Dubai zu beschleunigen.“



Ahmed fügte hinzu: „Jeder Allianzpartner bringt spezifische und komplementäre Stärken und Fähigkeiten im Bereich der Impfstoffverteilung mit, die es uns ermöglichen, eine 360-Grad-Lösung aufzubauen, die die logistischen und infrastrukturellen Vorteile von Dubai als Drehscheibe nutzt. Gemeinsam sind wir in der Lage, eine große Menge an Impfstoffdosen zu lagern und Impfstoffe innerhalb von 48 Stunden an jeden Punkt der Welt zu bringen und zu verteilen.“



International Humanitarian City (IHC), das weltweit größte Drehkreuz für humanitäre Logistik mit Sitz in Dubai, wird ein wichtiger Partner in der Dubai Vaccine Logistics Alliance sein und seine große Erfahrung in der humanitären Logistik für Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente in Märkten mit begrenzter Infrastruktur einbringen. IHC und Emirates SkyCargo haben bereits bei vielen humanitären Frachtflügen zusammengearbeitet und Anfang 2020 auch eine Absichtserklärung für eine engere Zusammenarbeit bei humanitären Hilfsflügen unterzeichnet.



Mohammed Ibrahim Al Shaibani, der Vorsitzende des Obersten Komitees für die Aufsicht über die IHC, sagte: „Die International Humanitarian City mit Sitz in Dubai hat sich zum größten humanitären Knotenpunkt der Welt entwickelt und spielt eine zentrale Rolle in der Reaktion auf humanitäre Krisen auf der ganzen Welt. Seit Beginn der aktuellen globalen Krise hat die IHC die Verteilung von über 80 Prozent der weltweiten medizinischen Hilfe der WHO im Kampf gegen COVID-19 ermöglicht.“



„Dubai wird dafür sorgen, dass dieser Kampf weitergeht, indem die Vaccine Logistics Alliance dringend benötigte Impfstoffe und medizinische Hilfsgüter zu den am stärksten gefährdeten Gemeinschaften auf der ganzen Welt transportiert, wenn diese sie am meisten benötigen. Wir sind alle dafür verantwortlich, das zu tun, was wir können, um diese Pandemie zu beenden“, so Al Shaibani weiter.



DP World, führendes Unternehmen für globale Supply-Chain-Lösungen mit Häfen, Terminals und Logistikbetrieben auf allen Kontinenten, beteiligt sich an der Initiative Dubais zum Transport, zur Lagerung und zur Verteilung von COVID-19-Impfstoffen. DP World wird die Abholung der Impfstoffe von den Produktionsstätten in Europa, den USA und Indien erleichtern und sie für den Weitertransport an Flughäfen, See- und Trockenhäfen liefern. DP Worlds globales, GDP-konformes Netzwerk von Lager- und Distributionszentren wird genutzt, um die Impfstoffe für die zeit- und temperaturabhängige Verteilung an Krankenhäuser und Kliniken zu lagern. DP World wird seine Track-and-Trace-Technologie, wie z.B. „Cargoes Flow“, einsetzen, um Echtzeit-Informationen über den Standort der Sendungen sowie eine kontinuierliche Temperaturkontrolle und -überwachung zu ermöglichen. Die Häfen und Terminals von DP World, darunter Jebel Ali in Dubai, das zu den größten der Welt gehört, werden für die Verschiffung, Lagerung und Verteilung von medizinischen Geräten genutzt werden.

Sultan Ahmed bin Sulayem, Group Chairman und CEO, DP World, sagte: „Die Menschheit wird das Coronavirus nur besiegen, wenn Impfstoffe überall verteilt werden können. Dubais Position als globales Drehkreuz bedeutet, dass wir die Verantwortung haben, unsere Infrastruktur und Fähigkeiten für dieses gemeinsame Ziel zu kombinieren. DP World hat den Handel während der gesamten Pandemie am Laufen gehalten und sichergestellt, dass Länder die Vorräte erhalten haben, die sie benötigen. Wir sind stolz darauf, unsere Häfen, Terminals und intelligenten Logistikabläufe für die Verteilung von Impfstoffen und medizinischen Geräten zu nutzen, um einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten.“



Am Mittwoch kündigten DP World und UNICEF außerdem eine weitreichende Partnerschaft an, um die globale Verteilung von COVID-19-Impfstoffen und weiteren Immunisierungsmitteln in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu unterstützen. Die neue Partnerschaft – mit einem Wert von mehreren Millionen Dollar – ist die bisher größte zur Unterstützung der führenden Rolle von UNICEF bei der Beschaffung und Lieferung von 2 Milliarden Dosen COVID-19-Impfstoffen und Zusatzimpfstoffen im Auftrag der COVAX Facility.

Emirates SkyCargo ist weltweit führend im Lufttransport von temperaturempfindlichen Pharmazeutika, einschließlich Impfstoffen. Die Fluggesellschaft verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im weltweiten Transport von Arzneimitteln und hat eine umfangreiche Infrastruktur und Expertise für den sicheren und schnellen Transport von temperaturempfindlichen Arzneimitteln entwickelt.



„Emirates SkyCargo hat während der COVID-19-Pandemie eine globale Führungsposition bei der Verteilung von medizinischem Material und PSA eingenommen. Vor kurzem haben wir in Dubai Süd das weltweit größte luftseitige Drehkreuz für die Lagerung und globale Verteilung von COVID-19-Impfstoffen eröffnet. Mit unserer modernen Großraumflugzeugflotte, unserem Netzwerk, das mehr als 135 Städte auf sechs Kontinenten verbindet – darunter auch wichtige Pharmazie-Drehkreuze – und unserer Expertise in der Abwicklung von Pharmasendungen sind wir gut aufgestellt, um mit unseren Partnern in der Dubai Vaccine Logistics Alliance zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass die COVID-19-Impfstoffe jeden Winkel der Welt erreichen, insbesondere Städte in Schwellenländern“, sagte Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo.



Emirates SkyCargo verfügt über 15.000 Quadratmeter Kühlkettenfläche für Pharmazeutika in seinen Terminals in Dubai und hat bereits einen Vorsprung bei der COVID-19-Impfstofflogistik, da die Fluggesellschaft im Dezember bereits COVID-19-Impfstoffe auf ihren Flügen transportiert hat.



Dubai Airports, Betreiber der Flughäfen Dubai International (DXB) und Dubai World Central (DWC), wird zu den Bemühungen der neu gegründeten Dubai Vaccine Logistics Alliance beitragen, indem zusätzlicher Platz in speziellen Einrichtungen in Dubai International (DXB) zur Verfügung gestellt wird. Die umgewidmeten Frachtanlagen dienen als Lager für COVID-19-Impfstoffe, die durch die miteinander verbundenen Betriebe in DXB und DWC transportiert werden. In enger Zusammenarbeit mit Emirates SkyCargo und der Dubai Health Authority stellt Dubai Airports sicher, dass die zusätzliche Kapazität für die Lagerung von Impfstoffen alle strengen behördlichen Richtlinien für den Transport von COVID-19-Impfstoffen erfüllt und dass die damit verbundenen Prozesse mit den Beteiligten und Geschäftspartnern abgestimmt werden.



Der CEO von Dubai Airports, Paul Griffiths, sagte: „Dubais zentrale Lage bedeutet, dass fast 80 Prozent der Weltbevölkerung innerhalb von nur vier Stunden erreichbar sind, was die Entscheidung, die Kräfte zu bündeln und das weltweit herausragende Distributionszentrum auszubauen, zu einer sehr strategischen Entscheidung macht. In den kommenden Monaten wird es zweifellos einen großen Nachfrageschub nach der effizienten, sicheren und zuverlässigen globalen Verteilung von großen Mengen an COVID-19-Impfstoffen geben, und wir wollten bereit sein, auf diese Nachfrage zu reagieren und sie zu befriedigen. Diese Allianz ist zeitlich perfekt abgestimmt und wird nicht nur einen globalen Bedarf decken, sondern auch die Zukunft des Reisens unterstützen.“

