Emirates impft Mitarbeiter gegen Corona

Der Schwerpunkt des Impfprogramms liegt zunächst auf Mitarbeitern an der vordersten Front, einschließlich der Kabinenbesatzung, der Piloten und anderer operativ ausgerichteter Funktionen.



Die Fluggesellschaft gehört, zusammen mit dnata, - nach eigenen Angaben - zu den ersten Transport- und Flugdienstleistungsunternehmen der Welt, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sich gegen das COVID-19-Virus impfen zu lassen. Im Laufe der Pandemie haben Emirates und dnata zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit von Kunden, Mitarbeitern und der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Einführung des Impfprogramms ist ein weiterer Schritt zur Sicherstellung von Schutz und Wohlergehen der Mitarbeiter, die in Kontakt mit Reisenden stehen und dabei helfen, wichtige Güter um die Welt zu transportieren.



Die Emirates Group macht ihren Mitarbeitern die beiden von den Gesundheitsbehörden der VAE zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Sinopharm an verschiedenen Unternehmensstandorten in den VAE zugänglich. Um möglichst vielen Mitarbeiter so rasch und effizient die Impfung zu ermöglichen, finden an allen Tagen der Woche jeweils 12 Stunden lang Impftermine statt. Wie alle Bürger und Einwohner können sich auch die Mitarbeiter der Emirates Group in den VAE in den von der Regierung ausgewiesenen medizinischen Zentren und Kliniken impfen lassen.

(red / EK)