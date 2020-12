Emirates bietet kostenlosen Chauffeur-Service für Wien wieder an

First- und Business Class-Gäste in und um Wien werden von ihrem persönlichen Fahrer abgeholt und zum Flughafen gebracht. Ankommende Gäste werden nach der Landung nach Hause, ins Hotel oder ins Büro gefahren. Dabei sind sowohl für Business Class- als auch für First Class-Kunden jeweils 50 Freikilometer inkludiert. Der kostenlose Emirates Chauffeur-Service ist in ausgewählten Zielen weltweit verfügbar, darunter in Wien und am Drehkreuz der Fluggesellschaft in Dubai.



Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket auf jeder Stufe der Reise implementiert, um die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Fahrzeuge werden am Ende jeder Schicht innen und außen gereinigt und desinfiziert. Die Fahrer tragen Masken und Handschuhe, zudem werden strikte Gesundheitskontrollen bei den Fahrern durchgeführt. Die häufigsten Kontaktpunkte der Fahrzeuge, zum Beispiel Türgriffe, sowie die Griffe des Gepäcks jedes Kunden werden am Ende der Fahrt desinfiziert. Kinderautositze sind auf Anfrage erhältlich und werden nach jedem Gebrauch desinfiziert und in Folie verpackt. Jedes Fahrzeug ist auf drei Kunden beschränkt und das Tragen von Masken ist obligatorisch. Größere Fahrzeuge, die Platz für vier Passagiere bieten, sind auf Anfrage erhältlich. Der Chauffeur-Service ist buchbar online auf emirates.at, telefonisch unter +43 1 206 091 999 oder im Reisebüro direkt mit der Flugbuchung. Weitere Informationen unter folgendem Link.

(red / EK)