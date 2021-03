Condor erweitert Mallorca-Programm zu Ostern deutlich

Deutschlands Ferienflieger Condor fährt nach der Aufhebung der Reisewarnung für die Balearen das Mallorca-Programm zu Ostern hoch: Condor fliegt Palma de Mallorca pünktlich zu den Osterferien flächendeckend ab acht Flughäfen in Deutschland an und bietet damit bereits ab Ostern mehr Flugoptionen als im letzten Sommer zur Hochsaison. Ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig hebt Condor mit mehreren Zusatzflügen ab. Dazu kommen bereits ab Ostern und damit früher als geplant Flüge nach Mallorca ab Berlin, Hannover, Stuttgart und auch ab Zürich. Die Condor-Flüge auf die beliebteste Ferieninsel der Deutschen starten pünktlich zu den Osterferien in den jeweiligen Bundesländern, ab Düsseldorf sogar schon am 20. März. Alle Flüge sind unter www.condor.com, bei Reiseveranstaltern und im Reisebüro buchbar. Derzeit gelten für alle Neubuchungen besonders flexible Umbuchungsbedingungen.

„Nachdem Mallorca dank konstant niedriger Inzidenzwerte kein Risikogebiet mehr ist, ist die Nachfrage für Osterflüge über das Wochenende deutlich gestiegen. Mit dem vorgezogenen Angebot aus ganz Deutschland und der Schweiz und der damit verbundenen Aufstockung unserer Flugkapazitäten nach Mallorca bieten wir unseren Kunden in den Osterferien ein umfassendes Programm an“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste nach langer Zeit des Fernwehs in den Osterurlaub zu fliegen. Mallorca ist nicht nur das liebste Ziel der Deutschen, sondern auch aus unserem Flugplan als Deutschlands beliebtester Ferienflieger nicht wegzudenken.“

Condor startet dank steigender Nachfrage auch früher in der Schweiz: Ab Zürich geht es bereits pünktlich zu Ostern nicht nur nach Mallorca, sondern auch auf die Kanarischen Inseln Gran Canaria und Teneriffa. Im kommenden Sommer wird Condor in Zürich zwei Flugzeuge stationieren und von dort beliebte Ferienziele in Griechenland, Spanien und Zypern ansteuern.

Übersicht der Condor-Verbindungen zu Ostern nach Mallorca:

Ab Frankfurt ab 27. März 2021: bis zu 4x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Düsseldorf ab 20. März 2021: bis zu 4x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Hamburg ab 27. März 2021: bis zu 3x täglich, ab 89,99 EUR

Ab München ab 27. März 2021: bis zu 3x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Leipzig ab 27. März 2021: bis zu 3x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Berlin ab 27. März 2021: bis zu 2x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Hannover ab 27. März 2021: bis zu 2x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Stuttgart ab 1. April 2021: bis zu 1x täglich, ab 89,99 EUR

Ab Zürich ab 27. März 2021: bis zu 1x täglich, ab 89,99 EUR

Schutzmaßnahmen bei Condor: Verantwortungsbewusst reisen

Condor hat entlang der gesamten Flugreise ein umfassendes Schutzkonzept etabliert: An Bord gilt das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, die Ein- und Aussteigeprozesse wurden angepasst und der Online-Check-in ist noch nutzerfreundlicher gestaltet.

Alle Gäste werden von Condor gebeten, sich während ihrer gesamten Reise umsichtig und gemäß der Hygienevorschriften zu verhalten und die Einreisebestimmungen des jeweiligen Zielorts sowie die Bestimmungen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland zu berücksichtigen.

(red / DE)