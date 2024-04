Flughafen Wien erhält "Global Lounge of the Year" Excellence Award von Priority Pass

ie VIENNA Lounge am Flughafen Wien überzeugt die Reisenden: Mit eindrucksvoller Kombination aus Wiener Eleganz, heimischer Kunst und Kulinarik, Panoramablick auf das Flughafen-Vorfeld sowie ganzjährig geöffneter Terrasse schafft die VIENNA Lounge einen exklusiven Rückzugsort für Passagiere. Die Mitglieder von Priority Pass schätzen dieses Angebot besonders und haben bei den Excellence Awards 2024 aus über 1.500 weltweiten Airport-Lounges an über 700 Flughäfen in 145 Ländern die VIENNA Lounge zur „Global Lounge of the Year" gewählt. Priority Pass ist Weltmarktführer für Lounge-Zugänge und wurde vor über 30 Jahren vom international agierenden Unternehmen Collinson gegründet. Im Rahmen eines Business Partner Events wurde die Auszeichnung von Vicki Everest, Senior Vice President Global Partnerships von Collinson an Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG vor über 70 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt, Tourismus und Kultur übergeben.

„Eine hohe Servicequalität für unsere Passagiere hat für uns höchste Priorität und wir freuen uns sehr, dass das von unseren Fluggästen wahrgenommen und geschätzt wird. Mehr als 370.000 Top-Bewertungen der Priority Pass-Nutzerinnen und Nutzer bestätigen den hohen Aufenthaltskomfort, das hochwertige Angebot und die exzellente Kundenbetreuung in der VIENNA Lounge. Dank unserer Partner DoN group, Leopold Museum und Cserni sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lounges am Flughafen Wien erfahren Passagiere hier ein besonderes Reiseerlebnis. Mit diesem Award von Priority Pass rangiert die VIENNA Lounge an der Spitze der weltweiten Flughafenlounges!", sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Die Gewinner der diesjährigen Priority Pass Excellence Awards haben bewiesen, dass sie wirklich jede Kundenreise zu etwas Besonderem machen. 2023 war ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für Collinson, das ohne unser exzellentes Partnernetzwerk nicht möglich gewesen wäre. Deshalb feiern und ehren wir heute die VIENNA Lounge am Flughafen Wien, die ein erstklassiges Service für Reisende aus aller Welt bietet", sagt Christopher Evans, CEO von Collinson International.

Branchenevent mit Awardverleihung in der VIENNA Lounge am Flughafen Wien

Im Rahmen eines feierlichen Branchenevents in der VIENNA Lounge überreichte Vicki Everest, Senior Vice President of Partners von Collinson im Namen von Priority Pass by Collinson gestern Abend, Mittwoch 17. April 2024, Flughafen Wien-Vorstand Mag. Julian Jäger gemeinsam mit den Partnern Josef Donhauser, Fóund Christian Hölbl, beide DoN group, Moritz Stipsicz, Direktor des Leopold Museum sowie Andreas Dornik, Geschäftsführer von Cserni GmbH die Auszeichnung. Moderatorin Sasa Schwarzjirg führte souverän durch den Abend. Bei einem hochwertigen Flying-Dinner der DoN group ließen über 70 Gäste aus Wirtschaft, Luftfahrt, Tourismus und Kultur den Abend im exklusiven Ambiente der VIENNA Lounge ausklingen.

Excellence Awards 2024 von Priority Pass: VIENNA Lounge setzt sich international durch

Priority Pass, der Weltmarktführer für Flughafen-Erlebnisse und Lounge-Zugänge übergibt die renommierte jährlichen Lounge-Auszeichnung zum sechzehnten Jahr in Folge. Die Priority Pass Excellence Awards würdigen die herausragenden Lounge- und Erlebnispartner des globalen Priority Pass-Netzwerks. In diesem Jahr erhält die im Jahr 2022 eröffnete VIENNA Lounge am Flughafen Wien die Auszeichnung zur „Global Lounge of the Year". Die Bewertung basiert auf 379.966 Rezensionen der Mitgliederinnen und Mitglieder von Priority Pass und erfolgt nach einer Vielzahl von Kriterien, darunter Qualität der Einrichtung, Kundenservice, Auswahl und Qualität an Speisen und Getränken und allgemeine Zufriedenheit. Die VIENNA Lounge setzt sich dabei gegen über 1.500 weltweite Airport-Lounges an über 700 Flughäfen in 145 Ländern durch.

VIENNA Lounge: Exklusives Ambiente, Wiener Eleganz, heimische Kunst und Kulinarik

Auf rund 2.400 m² lässt die VIENNA Lounge keine Wünsche offen: Elegantes Interieur mit Designelementen aus der Wiener Schule, hochwertiges Mobilar und ein Panorama-Blick auf das Vorfeld schaffen ein helles und angenehmes Ambiente. Luxuriöse Duschmöglichkeiten, ein Familienbereich, ein Ruhebereich und sogar ein hochwertig ausgestatteter Konferenzbereich mit Vorfeld-Blick bilden umfassende Services für Reisende. Eine begrünte Terrasse mit Blick auf das Vorfeld lädt ganzjährig zum Verweilen im Freien ein. Für das kulinarische Konzept sorgt die DoN group, Österreichs größtes privat geführtes „Tailored taste" Cateringunternehmen mit internationaler Ausrichtung. Zur Auswahl stehen kulinarische Highlights der heimischen und internationalen Küche, frisch zubereitete Tagesggerichte und saisonale Spezialitäten sowie eine große Auswahl an Getränken und erlesenen Weinen und sogar ein "Wiener Kaffeehaus" mit österreichischen Mehlspeisen. Highspeed-WIFI, eine kostenlose Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften, Gepäckaufbewahrung, barrierefreie Toiletten ergänzen das breite Angebot. Die VIENNA Lounge ist täglich geöffnet und bietet alle 10 Minuten einen Shuttle-Service zu weiter entfernten Gates. Die gesamte Generalplanung und Möblierung der VIENNA Lounge wurde vom Raumausstatter Cserni umgesetzt. Besonders eindrucksvoll: In Kooperation mit dem Leopold Museum ist die gesamte Lounge mit hochwertigen Kunstdrucken von bekannten Werken bedeutender heimischer Künstler wie Egon Schiele, Gustav Klimt und vielen mehr versehen – Reisende fühlen sich so in der VIENNA Lounge wie in Wien von seiner schönsten Seite.

DoN group – Österreichs größtes privat geführtes „Tailored taste" Cateringunternehmen

Seit März 2021 serviciert DoN die exklusiven Passagier Lounges am Flughafen Wien, darunter auch die VIENNA Lounge und bietet Business Catering auf höchstem Niveau. Mit maßgeschneidertem Angebot und starkem Österreich-Bezug erfüllen die Konzepte von DoN höchste Qualitätsansprüche. Die DoN group ist das größte privat geführte Cateringunternehmen Österreichs. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 von Josef Donhauser, der unter dem Motto „Delicious or Nothing" den Betrieb erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt hat.

Leopold Museum kuratiert ausgewählte Kunstdrucke für die VIENNA Lounge

Dank einer Kooperation mit dem Leopold Museum ermöglicht das kunstvolle Gestaltungskonzept der VIENNA Lounge Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt in die Atmosphäre von Wien 1900 einzutauchen. Hochwertige Reproduktionen zeigen ausgewählte Gemälde und Grafiken von Gustav Klimt, Egon Schiele und Koloman Moser sowie historische Plakate von Exponenten der Wiener Secession aus der Sammlung des Leopold Museum. Zu sehen sind in der VIENNA Lounge unter anderem Egon Schieles berühmte Selbstporträts und seine einzigartigen Frauendarstellungen, allen voran das Bildnis Wally Neuzil, sowie Gustav Klimts Hauptwerk Tod und Leben.

Priority Pass: Weltmarktführer mit Zugang zu über 1.500 Airport-Lounges

Priority Pass ist ein weltweit führendes System zur Benutzung von über 1.500 Flughafenlounges und weiteren Reiseerlebnissen an über 700 Flughäfen in 145 Ländern. Mitglieder haben dabei Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl an Premium-Erlebnissen - von Spas über Schlafkabinen bis hin zu Restaurants - die jede Reise zu etwas Besonderem machen. Durch den sukzessiven weiteren Aufbau von Partnerschaften mit anderen führenden Marken trägt Priority Pass dazu bei, der Welt ein besseres Reiseerlebnis zu bieten.

(red / VIE)