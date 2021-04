"Alte Bekannte": RubyStar Boeing 747 in Wien zu Besuch

Die 2002 in Minsk gegründete Fluggesellschaft RubyStar ist bei Planespottern in erster Linie für den Betrieb selten gewordener Muster aus sowjetischer Produktion wie der An-12 oder IL-76 bekannt. Doch seit Jänner dieses Jahres betreibt die Airline auch eine einzelne 747-400F mit der Kennung EW-556TQ.

Diese Maschine besuchte gestern im Rahmen einer Frachtrotation auch den Flughafen Wien. Dem betagten Jumbo sieht man seine bewegte Vergangenheit an, flog er doch ab August 1991 zunächst Passagiere für China Airlines, ehe er im Jahr 2008 zum Frachter umgerüstet wurde und an Air Cargo Germany ausgeliefert wurde, die wiederum 2013 in die Pleite schlitterte, um ein Jahr später in der Slowakei gewissermaßen gewissermaßen aufzuerstehen.

Ab Juni 2020 erfolgte der Einsatz des Flugzeuges bei der kirgisischen Sky KG Airlines. Im heurigen Jänner dann leaste RubyStar den Jumbo, der im Jahr 2009 - damals noch als D-ACGA - schon einmal auf dem Flughafen Wien zu Besuch war.

Fotoimpressionen:

Anhand der (spärlichen) Lackierung ist noch immer zu erkennen, dass die Maschine einst für Air Cargo Germany flog

Das lange Oberdeck und die durch Metallblenden ersetzten Fenster weisen dieses Flugzeug als ehemalige Passagiermaschine aus

(red)