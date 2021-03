Torsten Schrank bis 2025 Geschäftsführer am Köln Bonn Airport

"Torsten Schrank hat den Flughafen Köln/Bonn in einer für den Luftverkehr sehr schwierigen Zeit erfolgreich wirtschaftlich stabilisiert. Ich freue mich, dass er weiterhin die Zukunft des Unternehmens mitgestalten wird“, sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Prof. Klaus-Dieter Scheurle.

Torsten Schrank ist seit 2019 am Flughafen Köln/Bonn tätig und hat seither unter anderem ein unternehmensweites Ergebnisverbesserungsprogramm erfolgreich auf den Weg gebracht und zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität umgesetzt, wovon das Unternehmen gerade auch in der Corona-Krise profitiert. Zudem hat der 46-Jährige die Gründung des neuen Geschäftsbereiches Real Estate zur Entwicklung von Immobilien initiiert und vorangetrieben, um neue Geschäftsfelder zu erschließen und Marktchancen für das Unternehmen zu nutzen.

In seiner Funktion als Geschäftsführer Finanzen (CFO, Chief Financial Officer) verantwortet Torsten Schrank die Bereiche Finanzen, Personal, Unternehmensentwicklung, Real Estate, Commercial Activities, Einkauf und Informationstechnik. Vor seinem Engagement am Flughafen Köln/Bonn war der Diplom-Kaufmann für Betriebswirtschaftslehre mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen und Führungspositionen am Flughafen München tätig.

(red / CGN)