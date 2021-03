Virtuelle österreichische Airline will ab Pressburg starten

Das österreichische Start-Up "SupremeFly" möchte ab kommendem Sommer Flüge von Bratislava an bis zu 12 Destinationen im EMEA Raum zur Flatrate anbieten. Dem Kunden wird die Möglichkeit gegeben sich zwischen drei Abonnements zu entscheiden mit denen jeweils 4 mal, 8 mal oder unbegrenzt im Monat an die von SupremeFly angebotenen Destinationen geflogen werden kann. Das Handgepäck ist inkludiert. Verpflegung an Bord gibt es gegen Aufpreis oder in dem Abonnement "Business" ab €699.- monatlich inkludiert. Das günstigste Abonnement ist schon ab €69.- monatlich zu haben, heißt es in einer vom Unternehmen in Eigenverantwortung verschickten APA-OTS-Aussendung.

Die Flüge sollen mit einem Airbus A321 ab Pressburg/Bratislava (BTS) zu zwölf Destinationen abgewickelt werden, darunter: Berlin, Rom, Frankfurt am Main, Zürich, London, Amsterdam, Zagreb, Dubai, Berlin, Istanbul, Barcelona und Istanbul.

Wer der Airline-Partner sein soll, ist unklar. Ebenso unklar ist, ob die virtuelle Airline jemals abheben wird. Denn mindestens 25.000 Interessenten seien nötig, um "den kompletten Flugplan umzusetzen", wie es in der OTS-Aussendung heißt.

Hinter dem Projekt steht nach eigenen Angaben ein gewisser Dipl. BW Ahmed Taieb. In seinem Linkedin-Profil findet sich das Foto eines jungen Mannes in Pilotenhemd mit zwei goldenen Streifen auf der Schulter. Laut dem Profilangaben absolvierte Taieb von 2012 bis 2014 unter anderem eine Pilotenausbildung (PPL, CPL, ATPL).

(red / APA-OTS)