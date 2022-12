Vor 55 Jahren - SWISSAIR Piloten absolvierten Training in Pressburg

Was die wenigsten Menschen in Österreich und der Schweiz wissen dürften: Der Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava diente schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs westlichen Airlines als Trainingsairport.

Unter anderem trainierte die legendäre Schweizer Fluggesellschaft SWISSAIR auf dem heutigen slowakischen Hauptstadtflughafen. Anfang Dezember 1967, also vor ziemlich genau 55 Jahren, ging einer dieser Trainingskurse zu Ende. Die Stadt Pressburg/Bratislava und ihr heute nach Milana Rastislava Štefánika, einem der drei Gründerväter der Ersten Tschechoslowakischen Republik, benannter Flughafen, lagen damals hinter dem Eisernen Vorhang und gehörten zur Tschechoslowakei.

Wie der Airport nun mitteilte, habe SWISSAIR im November/Dezember 1967 einen Teil der Umschulung ihrer Piloten auf die damals neue DC-9 in Pressburg/Bratislava durchgeführt. Im Vergleich zu Zürich, Wien oder München, herrschte auf dem slowakischen Flughafen nicht nur weniger Verkehr, auch die Gebühren waren für die Airline deutlich günstiger.

"Es wurden vor allem Starts und Landungen, bei Tag und in der Nacht trainiert, außerdem Touch and Go's", so der Flughafen Pressburg/Bratislava.

(red)