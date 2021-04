Emirates nimmt Verbindung zwischen Mailand und New York JFK wieder auf

Der Flug Mailand - New York JFK wird eine Erweiterung des bestehenden Emirates-Flugs EK205 nach Mailand sein, der mit Boeing 777-300ER durchgeführt wird. Dieser bietet 8 Sitze in der First Class, 42 Lie-Flat-Sitze in der Business Class und 304 ergonomisch gestaltete Sitze in der Economy Class. Emirates erhöht den Service von und nach New York JFK damit auf drei tägliche Flüge, um den Handel und den Tourismus zu unterstützen und gleichzeitig Kunden weltweit mehr Konnektivität, Komfort und Auswahl zu bieten.



Der Emirates-Flug EK205 startet in Dubai (DXB) um 09:45 Uhr und kommt um 14:20 Uhr in Mailand (MXP) an, bevor er um 16:10 Uhr weiterfliegt und am selben Tag um 19:00 Uhr am New Yorker John F Kennedy International Airport (JFK) ankommt. Der Rückflug EK206 startet in JFK um 22:20 Uhr und kommt am Folgetag um 12:15 Uhr in Mailand an. EK206 verlässt Mailand am nächsten Tag um 14:05 Uhr in Richtung Dubai, wo er um 22:10 Uhr ankommt (alle Zeiten Ortszeiten).



Emirates hat kürzlich die Verbindungen in die USA mit der Wiederaufnahme von Flügen zu 11 Destinationen (einschließlich Orlando und Newark im Juni) erhöht. Der wiederaufgenommene Kurs zwischen Dubai, Mailand und New York JFK bietet Reisenden, die aus Europa, dem Nahen Osten, Westasien und Afrika über Dubai oder Mailand anreisen, mehr Auswahl und ermöglicht über das Codeshare-Abkommen der Airline mit Jetblue einen nahtlosen Zugang zu vielen weiteren US-Destinationen.



Die Fluggesellschaft hat den Betrieb in ihrem gesamten Netzwerk sicher und schrittweise wieder aufgenommen. Seit der sicheren Wiederaufnahme der touristischen Aktivitäten im Juli 2020 bleibt Dubai eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt, insbesondere während der Wintersaison. Die Stadt ist für internationale Geschäfts- und Freizeitreisende geöffnet. Von sonnenverwöhnten Stränden und kulturellen Aktivitäten bis hin zu erstklassiger Gastfreundschaft und Freizeiteinrichtungen bietet Dubai eine Vielzahl von Weltklasse-Erlebnissen. Dubai war eine der ersten Städte der Welt, die das Safe Travels-Siegel des World Travel and Tourism Council (WTTC) erhalten hat - damit werden Dubais umfassende und effektive Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Gäste bestätigt.



Covid-19-Schutz und Multi-Risiko-Reiseversicherung: Alle Kunden von Emirates können mit der branchenweit ersten Multi-Risiko-Reiseversicherung und dem COVID-19-Schutz sicher und beruhigt reisen. Dieser großzügige Versicherungsschutz wird von Emirates für alle Tickets angeboten, die ab dem 1. Dezember 2020 gekauft wurden, und zwar ohne Zusatzkosten für die Kunden. Zusätzlich zur bestehenden Covid-19-Deckung umfasst dieses Angebot von Emirates auch Vorkehrungen für persönliche Unfälle auf Reisen, Wintersportversicherung, Verlust persönlicher Gegenstände und Reiseunterbrechungen aufgrund unerwarteter Luftraumsperrung oder Reiseempfehlungen, ähnlich wie bei anderen Multi-Risiko-Reiseversicherungsprodukten. Weitere Informationen.



Flexibilität und Planungssicherheit: Die Buchungsrichtlinien von Emirates bieten Kunden Flexibilität und Sicherheit bei der Planung ihrer Reise. Kunden, die ein Emirates-Ticket für eine Reise am oder vor dem 30. September 2021 kaufen, kommen in den Genuss großzügiger Umbuchungsbedingungen und -optionen, falls sie ihre Reisepläne ändern müssen. Kunden haben die Möglichkeit, ihre Reisedaten zu ändern oder die Gültigkeit ihres Tickets um zwei Jahre zu verlängern. Nähere Informationen dazu unter: www.emirates.com/at/german/help/covid-19/ticket-options/.



Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für jede Etappe der Kundenreise eingeführt, um die Sicherheit seiner Kunden und Mitarbeiter am Boden und in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehört die Verteilung kostenloser Hygienesets mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern an alle Kunden. Weitere Informationen über diese Maßnahmen und die bei jedem Flug verfügbaren Dienstleistungen können hier nachgelesen werden.



COVID-19 PCR-Test: Emirates-Kunden, die vor ihrem Abflug aus Dubai ein COVID-19 PCR-Testzertifikat benötigen, können bei Vorlage ihres Tickets oder ihrer Bordkarte in Kliniken in ganz Dubai Sonderkonditionen in Anspruch nehmen. Der Test kann auch zu Hause oder im Büro durchgeführt werden und liefert Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden. Mehr Informationen auf emirates.com.

(red / EK)