Emirates ist mit dem A380 zurück in Wien

Emirates feierte am Donnerstag das Comeback des Airbus A380 in Wien: Exakt 375 Tage, nachdem die Airline ihre A380-Flüge nach Wien aufgrund der Corona-Pandemie pausieren musste, führte Emirates die Flüge EK 127 nach Wien und EK128 nach Dubai erstmals wieder mit ihrem Flaggschiff durch. Ab sofort ist der A380 wieder regelmäßiger Gast am Flughafen Wien Schwechat.

Nachdem die Airline die österreichische Hauptstadt im vergangenen Juni wieder in den Flugplan aufnahm, wurden die Flüge mit Flugzeugen vom Typ Boeing 777-300ER durchgeführt. Seit 25. März und bis zum 31. Mai wird die Strecke zwischen Dubai und Wien nun wieder mit dem A380 bedient. Derzeit bedient Emirates die österreichische Hauptstadt mit sechs wöchentlichen Nonstop-Flügen von ihrem Drehkreuz Dubai aus. Um der weiterhin steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden, stockt die Fluglinie jedoch ab 1. Juni auf einen täglichen Flug ab Wien auf. Mediziner sind allerdings kritisch und warnen, dass die verstärkte Reisetätigkeit auch zu einem erneuten Anstieg der Covid-Infektionszahlen führen könnte.



Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für jede Etappe der Kundenreise eingeführt, um die Sicherheit seiner Kunden und Mitarbeiter am Boden und in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehört die Verteilung kostenloser Hygienesets mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern an alle Kunden. Weitere Informationen über diese Maßnahmen und die bei jedem Flug verfügbaren Dienstleistungen können hier nachgelesen werden.



COVID-19 PCR-Test: Emirates-Kunden, die vor ihrem Abflug aus Dubai ein COVID-19 PCR-Testzertifikat benötigen, können bei Vorlage ihres Tickets oder ihrer Bordkarte in Kliniken in ganz Dubai Sonderkonditionen in Anspruch nehmen. Der Test kann auch zu Hause oder im Büro durchgeführt werden und liefert Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden. Mehr Informationen auf emirates.com.

(red / EK)