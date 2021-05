Emirates startet humanitäre Luftbrücke nach Indien

Emirates wird auf allen Flügen zu neun Destinationen in Indien kostenlose Frachtkapazitäten anbieten, um internationale NGOs dabei zu unterstützen, Hilfsgüter schnell dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.

In den vergangenen Wochen hat Emirates SkyCargo bereits Medikamente und medizinische Geräte auf Linien- und Charter-Frachtflügen nach Indien transportiert. Die neueste Initiative hebt die Unterstützung von Emirates für Indien und für die NGO-Gemeinschaft auf die nächste Stufe.



Die erste Fracht, die im Rahmen der humanitären Luftbrücke von Emirates nach Indien verschickt wird, ist eine Lieferung von mehr als 12 Tonnen Mehrzweckzelte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die von der IHC in Dubai koordiniert wird.

Auch Emirates SkyCargo hat eine enge Partnerschaft mit der IHC: Diese hat sich über mehrere Jahre bei Lieferungen von Hilfsgütern an Gemeinden, die von Naturkatastrophen und anderen Krisen betroffen sind, entwickelt. IHC wird Emirates SkyCargo dabei unterstützen, Hilfsgüter über die Luftbrücke nach Indien zu transportieren.



Emirates ist - nach eigenen Angaben - "federführend" bei den Bemühungen der Luftfahrt- und Luftfrachtbranche, Gemeinden auf der ganzen Welt bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Die Airline hat im letzten Jahr dazu beigetragen, Tausende von Tonnen dringend benötigter Schutzausrüstungen und anderer medizinischer Hilfsgüter über sechs Kontinente zu transportieren, indem sie ihr Geschäftsmodell schnell anpasste und zusätzliche Frachtkapazitäten schaffte. Dabei wurden beispielsweise die Sitze aus Boeing 777-300ER-Passagierflugzeugen entfernt und Fracht auch in Gepäckfächern verstaut, um dringend benötigte Materialien zu transportieren.



Darüber hinaus hat Emirates SkyCargo im Rahmen der Dubai Vaccine Logistics Alliance eine Partnerschaft mit UNICEF und anderen Organisationen in Dubai geschlossen, um COVID-19-Impfstoffe schnell über Dubai in Entwicklungsländer zu transportieren. Bislang wurden fast 60 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoffe auf Emirates-Flügen transportiert, was ungefähr einer von 20 aller weltweit verabreichten COVID-19-Impfdosen entspricht.



Mit regelmäßigen Frachtflügen zu fast 140 Zielen auf sechs Kontinenten trägt Emirates dazu bei, Lieferketten für lebenswichtige Güter wie Medikamente und Lebensmittel aufrechtzuerhalten, heißt es.

(red / EK)