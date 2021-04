Emirates startet IATA Travel Pass Testphase

Die ersten Passagiere, die mit EK 185 von Dubai nach Barcelona flogen, testeten den "digitalen Pass", um ihren COVID-19-Teststatus vor der Reise zu überprüfen und mit Emirates zu teilen.

Die Testphase ist ein weiterer Schritt, um das Reisen komfortabler zu gestalten. Reisende können ihre COVID-19-bezogenen Dokumente digital, sicher und nahtlos während der gesamten Reise verwalten. In Zukunft werden Reisende auch in der Lage sein, Impfbescheinigungen mit Behörden und Fluggesellschaften zu teilen, um das Reisen zu erleichtern.



Adel Al Redha, Chief Operating Officer von Emirates, dazu: "Die Möglichkeit, die COVID-19-relevanten Daten der Passagiere für die Reise digital zu verarbeiten, wird der Weg in die Zukunft sein. Wir freuen uns, Pionier und Partner der IATA bei der Erprobung dieser Initiative in Echtzeit gewesen zu sein und werden bald weitere Initiativen starten, um unser Kundenerlebnis weiter zu verbessern."



Der Probebetrieb wird auf ausgewählten Emirates-Flügen von Dubai nach Barcelona und von London Heathrow nach Dubai durchgeführt und soll bald auf weitere Strecken ausgeweitet werden. Berechtigte Passagiere werden persönlich eingeladen, die App herunterzuladen und sich vor ihrer Reise für den digitalen Reisepass zu registrieren. In Dubai ist Emirates eine Partnerschaft mit ausgewählten Prime Health Care-Laboren eingegangen, die autorisiert sind, die Testergebnisse sicher über die App an die Passagiere zu senden. Reisende aus Großbritannien können ihren Test in ausgewählten Screen4-Laboren durchführen lassen.



Die IATA Travel Pass App wird über ein integriertes Verzeichnis von Reiseanforderungen verfügen, damit Passagiere unabhängig von ihrer Reiseroute genaue Informationen über Reise- und Einreiseanforderungen für alle Ziele finden können. Schließlich wird die App auch ein Register der Labore enthalten - so können Passagiere bequem Testzentren und Labore an ihrem Abflugort finden, die die Standards für Tests und Impfanforderungen ihres Reiseziels erfüllen.



Das von der IATA verwaltete globale Register wird für den sicheren Austausch notwendiger Informationen zwischen allen Beteiligten ermöglichen und für eine nahtlose Reiseerfahrung sorgen.

Emirates ermöglicht mit seinen jüngsten Initiativen wie den IATA Travel Pass Tests sicheres und bequemes Reisen. Die jüngsten Aktualisierungen der Richtlinien bieten den Kunden noch mehr Vertrauen und Flexibilität bei ihren Reiseplänen. Emirates verfügt zudem über die branchenweit großzügigste Ticketgültigkeit und gibt Kunden die Möglichkeit und Flexibilität, ihr Ticket bis zu 36 Monate lang zu behalten oder zu nutzen.



Emirates war auch die erste Fluggesellschaft, die eine globale Multi-Risk-Reiseversicherung inklusive COVID-19-Deckung mit jedem Flug angeboten hat. Die Airline hat außerdem ein umfassendes Maßnahmenpaket umgesetzt, um die Sicherheit ihrer Kunden und Mitarbeiter auf jeder Etappe der Reise zu gewährleisten. Bis heute wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten rund 40 Millionen PCR-Tests durchgeführt und fast 9 Millionen Impfdosen verabreicht. Allein an den Flughäfen von Dubai wurden bis heute bis zu 4 Millionen PCR-Tests durchgeführt.

(red / EK)