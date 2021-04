KLM fliegt seit 85 Jahren nach Wien

„KLM und die gesamte Luftfahrtindustrie sind mit der schwersten Krise in der Geschichte der Luftfahrt konfrontiert. In diesem schwierigen Kontextist es für uns noch spannender, 85 erfolgreiche Jahre der Brücke zwischen Amsterdam und Wien zu feiern. Dieses Jubiläum erfüllt uns mit Stolz. Wir verpflichten uns, unsere Geschäftstätigkeit in naher und ferner Zukunft fortzusetzen, alle erforderlichen Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen und unse rBusiness und die Prozesse an die sich ständig ändernden Anforderungen anzupassen. Wir möchten uns in erster Linie bei unseren Kunden, unseren Partnern in der Reisebranche und unseren Partnern am Flughafen in Wien für die 85 Jahre bedanken. Wir freuen uns und schauen optimistisch auf die gemeinsame Zukunft“ so Guido Hackl, Air France und KLM Country Sales Manager Österreich, Tschechische Republik und Slowakei.

„Seit 85 Jahren fliegt KLM von Amsterdam nach Wien und auch seit Beginn der Covid-19-Krise bis heute hält die Airline diese Verbindung durchgehend aufrecht. Für dieses langjährige Engagement bedanken wir uns sehr und wir gratulieren KLM herzlich zum 85. Streckenjubiläum. Die niederländische Airline ist ein wichtiger Partner für uns und bietet Passagieren neben einer Direktverbindung zwischen Wien und Amsterdam darüber hinaus auch zahlreiche weitere Destinationen im umfangreichen Streckennetz. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreicher Partnerschaft und sind zuversichtlich, gemeinsam bald wieder mehr Passagiere in Wien begrüßen zu dürfen“ unterstreicht Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

(red / KL)