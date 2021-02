KLM: Erster Passagierflug mit nachhaltigem synthetischem Kerosin

Zum ersten Mal weltweit wurde in den Niederlanden ein Passagierflug durchgeführt, der teilweise mit nachhaltig hergestelltem synthetischem Kerosin geflogen wurde. Dies wurde nun auf der internationalen Konferenz über synthetische nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) in Den Haag bekannt gegeben. Shell, Hersteller des nachhaltigen Kerosins und KLM, der den Flug durchführte, präsentierte dies während des von Cora van Nieuwenhuizen, niederländischer Ministerin für Infrastruktur und Wassermanagement, initiierten Treffens. An der Konferenz nahmen europäische Politiker, politische Entscheidungsträger, Vertreter der Wirtschaft, der (Luftfahrt-) Industrie und NRO teil.