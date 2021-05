Neue Ziele bei KLM

Europa öffnet sich allmählich wieder und die Niederlande bereiten sich auf weitere Reisemöglichkeiten vor. KLM ist bereit, seine Kunden im In- und Ausland verantwortungsbewusst und sicher wieder zu befördern. Gegen Sommer wird das europäische Zielnetz von KLM wieder aufgebaut. Sobald dies möglich ist, wird KLM die Häufigkeit von Flügen zu beliebten Zielen mit mehr Kapazitäten erhöhen. Neu in diesem Sommer sind Belgrad, Verona, Palma de Mallorca und Dubrovnik.

KLM wird fliegen, wo sie kann, sofern die variablen Kosten gedeckt sind. So steht es in einer Aussendung. Mit dieser Strategie konnte KLM sein Netzwerk vollständig neu aufbauen und den Kunden die größtmögliche Auswahl an Zielen anbieten. Dies gilt sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber. Im Sommer 2019 flog KLM zu 92 Zielen, aber in diesem Sommer wird KLM 96 Ziele anbieten.

Zwischen Amsterdam und Graz: 3 wöchentliche Flüge ab dem 17. Juni. Zwischen Amsterdam und Wien: 3 tägliche Flüge, aber für den genauen Flugplan bitte immer die Website überprüfen, so die Airline.

Im Vergleich zum Sommer 2019 wurden einige Änderungen am Netzwerk vorgenommen: Växjö (Schweden) ist vorübergehend gesperrt, und die Ziele Marseille und Nantes werden erneut von Air France ab Schiphol betrieben. Southampton, Posen und Cork wurden Anfang 2021 in das Netzwerk aufgenommen. Im Sommerflugplan 2021 wird KLM vier neue europäische Ziele anfliegen, von denen sich drei in der Hochsaison befinden:

Belgrad - vom 13. Mai bis zu 7 Mal pro Woche

Verona - vom 26. Juni bis zu 7 Mal pro Woche

Palma de Mallorca - vom 26. Juni bis zu 7 Mal pro Woche

Dubrovnik - vom 26. Juni bis zu 7 Mal pro Woche

KLM wird in den Monaten Juli und August Flüge hinzufügen oder größere Flugzeuge zu beliebten Zielen wie Porto und Ibiza einsetzen. Im Vergleich zu den Vorjahren wird KLM relativ mehr Kapazitäten für südeuropäische Ziele in Portugal, Spanien, Italien, Kroatien und Griechenland bereitstellen. Die erwartete Kapazität auf den europäischen Flügen wird 50% bis 75% betragen. Dies könnte sich jedoch noch ändern. Farbcodes, die für die Ziele gelten, können sich ändern, ebenso wie die Häufigkeit der Flüge.

(red / KL)